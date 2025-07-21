證券F4捐款800萬賑災

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

丹娜絲颱風6日強襲臺灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。

金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，合力捐助800萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，此次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，協助災民度過難關。

丹娜絲颱風路徑奇特，從台灣海峽北上，與過往颱風由東向西的路經不同，帶來強風及豪大雨影響，又以台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣最嚴重。

台灣電桿倒斷2,000多支，其中台南就有1,133支，部分地區電線桿雖未受損，但也有電線斷裂，加上嘉義有三座電塔倒塌，造成停電時間較長，對附近區域電力影響很大。台南也傳出多起房屋倒塌及屋頂受損問題。

另一方面，由於雲嘉南地區是平原，受到相當大的衝擊，雲林、嘉義及臺南等地區的農損嚴重。

颱風 捐款 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲重創雲嘉南四縣市 台新銀、昇恒昌基金會合捐300萬賑災

台積電：嘉義廠部分系統工程尚未復工 理由曝

相關新聞

台股外資挺 催動黃金交叉…期現貨近十日買超總金額突破千億

台股昨（21）日在權王台積電領跌下拉回，惟外資持續買超41.2億元，加權指數終場僅小跌42點收23,340點，守住上周五...

台達電目標價 小摩喊630

人工智慧（AI）伺服器市場需求強勁，摩根大通（小摩）於最新報告指出，台達電（2308）在AI伺服器電源與液冷領域的領先地...

就市論勢／食品、觀光股 受關注

台股昨（21）日因近期漲勢較大下出現獲利了結賣壓，終場加權指數下跌42點收23,340點，位於所有均線之上，技術面呈多頭排列，惟整體成交量僅約3,163億元，在股價漲多下市場追價意願相對較低。

證券F4捐款800萬賑災

丹娜絲颱風6日強襲臺灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。

證交所催動永續揭露

上市公司今年起需全面申報永續報告書，台灣正式邁入永續揭露的關鍵階段。臺灣證券交易所近期全面升級「ESG InfoHub」...

AI暢旺！小摩點讚台達電 大調目標價逾28%

AI伺服器整體市場將於三年內將擴張5至6倍，摩根大通（小摩）於最新報告中指出，由於台達電（2308）在AI伺服器電源與液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。