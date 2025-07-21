證券F4捐款800萬賑災

丹娜絲颱風6日強襲臺灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。

金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，合力捐助800萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，此次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，協助災民度過難關。

丹娜絲颱風路徑奇特，從台灣海峽北上，與過往颱風由東向西的路經不同，帶來強風及豪大雨影響，又以台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣最嚴重。

台灣電桿倒斷2,000多支，其中台南就有1,133支，部分地區電線桿雖未受損，但也有電線斷裂，加上嘉義有三座電塔倒塌，造成停電時間較長，對附近區域電力影響很大。台南也傳出多起房屋倒塌及屋頂受損問題。

另一方面，由於雲嘉南地區是平原，受到相當大的衝擊，雲林、嘉義及臺南等地區的農損嚴重。