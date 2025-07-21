台達電目標價 小摩喊630

人工智慧（AI）伺服器市場需求強勁，摩根大通（小摩）於最新報告指出，台達電（2308）在AI伺服器電源與液冷領域的領先地位，今年以來股價表現贏過台股大盤，預期未來六個月內的獲利預估將持續上修，因此將目標價由490元調升至630元，升幅逾28%，評等維持「優於大盤」。

其餘外資同樣看好台達電，7月以來紛紛調升目標價，其中滙豐從435元升至556元；花旗從459元升至550元；大摩從調升485元至530元。

小摩指出，儘管台達電第2季營收因匯率逆風及中達電（UTR）產線遷移進度落後，表現不如預期，但預期第2季毛利率將因產品組合優化與AI伺服器相關產品價格溢價而有上行空間。隨著機櫃出貨改善與GB300伺服器開始放量，獲利成長可望在2025年下半年加速。

在液冷系統領域方面，小摩表示，根據研究，台達電在微軟與Meta的L2A側掛式液冷裝置中市占率高於市場預期。此外，亞馬遜近期宣布推出自有液冷解決方案，印證長期以來的觀察，雲端服務供應商將逐漸從採購現成商品轉向ODM設計合作模式。

隨輝達GB300與Vera Rubin推升電源價值，Kyber NVL576將成下一個關鍵轉捩點。小摩估算每台GB200機櫃的電源價值約為3.7萬美元，而在GB300上，則可能提升至5.3萬美元。雖然GB300本身並不強制需要使用電源機櫃，但預期雲端服務業者將於2025年底至2026年初小量採用power rack進行測試。

小摩認為，台達電產品組合優化與領先地位帶動毛利改善。其伺服器相關營收占比，預計將從2024年的25%至30%，提升至2027年的45%至50%。