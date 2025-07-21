AI暢旺！小摩點讚台達電 大調目標價逾28%

AI伺服器整體市場將於三年內將擴張5至6倍，摩根大通（小摩）於最新報告中指出，由於台達電（2308）在AI伺服器電源與液冷領域的領先地位，今年以來股價贏過台股大盤，預期未來六個月內的獲利預估將持續上修，因此將目標價由490元調升至630元，大升逾28%，評等維持「優於大盤」。

小摩指出，儘管台達電第2季營收因匯率逆風及中達電（UTR）產線遷移進度落後，導致不如預期，但仍預期第2季毛利率將因產品組合優化與AI伺服器相關產品價格溢價而有上行空間。隨著機櫃出貨改善與GB300伺服器開始放量，獲利成長可望在2025年下半年加速。

在液冷系統領域方面，小摩表示，台達電市占率領先，亞馬遜IRHX專案為主要受益者。根據研究，台達電在微軟與Meta的L2A側掛式液冷裝置中市占率高於市場預期。此外，亞馬遜近期宣布推出自有液冷解決方案，印證長期以來的觀察，雲端服務供應商將逐漸從採購現成商品轉向ODM設計合作模式。

小摩認為，台達電產品組合優化與領先地位帶動毛利改善。其伺服器相關營收占比，預計將從2024年的25%至30%，提升至2027年的45%至50%。主因於電源供應器（PSU）內容價值提升、新產品如液冷系統與備援電池（BBU）的推動，以及市占率的逐步擴大。