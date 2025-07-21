高盛：下半年新款智慧機的四大亮點與三大台廠受矚目

時序邁入下半年智慧機銷售旺季。高盛證券在最新出具的「大中華智慧機產業」報告中指出，展望下半年各大手機品牌廠推出的相關新款智慧機，值得關注的發展趨勢有四大亮點，台廠中，喊買台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）等三家台廠。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，觀察6-7月智慧型手機市場新推出的機型，主要集中在價格帶介於193-1,259美元的低階與高階機款，凸顯市場「M型消費結構」的趨勢越來越明顯。

而下半年將相繼面市的新款智慧型手機，主要趨勢亮點有四：一、外型設計：越來越多的廠商開始推出摺疊機，如7月下旬到8月初，中國大陸手機品牌廠榮耀將推出Magic V Flip 2，屬輕量化的摺疊機型，預計8月初發表，售價約700美元。

二、生成式AI：主要品牌新款智慧機開始升級生成式AI功能，如AI拍照優化、語音助手、即時翻譯、內容生成等，提升使用者體驗，藉以成為新的市場區隔。

三、衛星通訊：新機種逐步導入衛星連線功能，在無地面訊號的環境下，可用於緊急通訊或簡訊，成為高階機種的重要的差異化賣點。

四、相機：包括更高畫素感光元件、潛望式長焦鏡頭、AI智慧攝影功能，以及在低光源環境與影片錄製上的強化。其中潛望式長焦鏡頭甚至升級至超過5,000萬畫素。

此外，系統單晶片也是一大特點。張博凱指出，各品牌廠持續採用最新一代高性能處理器，如高通的Snapdragon 8 Gen 4、聯發科的天璣9000系列等，以支援AI運算、遊戲效能與低功耗特性等。

台廠中，高盛看好包括台積電、聯發科、大立光等三家廠商受惠產業面有利的發展趨勢，因此均給予「買進」評等，目標價各為1,370元、1,800元、及3,356元。