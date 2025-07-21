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2025年全體證券商6月稅後淨利119.48億元 累計稅後淨利339.38億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證券商2025年6月損益情形統計(資料來源：臺灣證券交易所)
證券商2025年6月損益情形統計(資料來源：臺灣證券交易所)

今（2025）年6月全體證券商稅後淨利119.48億元，較5月成長49.08億元，約69.72%。累計1至6月全體證券商稅後淨利339.38億元，較去年同期衰退204.22億元，約37.57%。

6月大盤總成交值約7.782兆元，較5月增加16.13%，使證券商經紀手續費收入較5月成長；6月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較5月成長22.94億元，約107.90%；6月證券商承銷業務淨利亦較5月增加4.62億元，約49.15%。

累計今年1至6月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；這期自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退142.39億元，約78.68%；這期承銷業務淨利亦較去年同期衰退13.26億元，約29.39%。

證券商

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