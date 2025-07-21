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上周外資在集中市場買超612.1億元 買超中信金5.96萬張最多

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

根據臺灣證券交易所統計，上周（7/14~7/18）外資在集中市場總買進金額為6,102.71億元，總賣出金額為5,490.61億元，買超為612.1億元。

另統計自年初至7月18日止，外資總買進金額為16兆4,313.04億元，總賣出金額為16兆6,853.55億元，累計賣超為2,540.51億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為34兆8,220.33億元新台幣，占全體上市股票市值的46.27%，較7月11日的33兆3,049.62億元新台幣，增加1兆5,170.71億元。

就個股來看，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：中信金（2891）買超5.96萬張、台積電（2330）買超3.89萬張、聯電（2303）買超3.2萬張；至於上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：永豐金（2890）賣超5.37萬張、玉山金（2884）賣超4.13萬張、華南金（2880）賣超3.62萬張。

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