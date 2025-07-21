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黃仁勳、魏哲家都喊讚！加上AI機器人產業大聯盟成軍 這幾檔大漲表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
機器人示意圖。圖／ingimage
機器人示意圖。圖／ingimage

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家同聲按讚機器人；台灣產研界也攜手搶進機器人大商機，六大公協會攜手工研院、資策會、及指標大廠籌組「台灣AI機器人產業大聯盟」，預計22日舉行成立暨誓師大會；台股21日休息，機器人概念股則在題材加持下成為盤面上的焦點，IKKA-KY（2250）亮燈漲停，志聖（2467）、和椿（6215）、昆盈（2365）、佳能（2374）、宸曜（6922）都漲逾半根停板。

魏哲家上周在台積電法說會中指出，客戶看好機器人市場會是電動車的十倍大，且期待那一天到來；黃仁勳日前也表示，AI解決問題的能力很快就會超過人類，下一波浪潮將是實體AI（Physical AI），屆時實體設備就會配置AI能力，比如機器人。

台灣產研界更是攜手搶攻機器人商機，因應產業大趨勢，六大公協會一同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，包括台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣區電機電子公會、台灣工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會。

目前首波受邀加入聯盟的產業界代表，包括和大（1536）、上銀（2049）、台中精機、均豪（5443）、所羅門（2359）、廣運（6125）、東元（1504）、東台（4526）、新漢（8234）、達明（4585）、東佑達自動化科技、凌群（2453）及凌燑電腦等指標廠；「台灣AI機器人產業大聯盟」將在22日舉行成立大會上，聯盟將發表產業願景與策略方向。

在聯盟的初始會員廠中，上銀、所羅門兩家指標廠近期機器人接單都傳出捷報；上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，預計今年底可以小批量出貨；目前機器人占整體營收比重持續攀升，預計年底可達10%以上。另外，上銀人形機器人關鍵模組產品也持續送樣中。

所羅門是輝達相關機器人概念股，日前推出結合輝達Isaac平台的全新AI機器人智慧檢測方案；新一代的機器人智慧檢測方案，結合其AI視覺技術與輝達Isaac Manipulator 運動規畫平台，專為形狀複雜、具多面向的產品而設計。

機器人概念股在題材加持下再起攻勢，IKKA-KY亮燈漲停，志聖早盤一度衝上漲停166.5元， 終場收160元，上漲5.61%；和椿及昆盈收盤上漲逾6%；佳能收漲5.45%；宸曜收7.33%。

另外，陽程（3498）及能率收漲逾4%；中光電（5371）收在59.9元， 上漲3.63%；所羅車收在143元， 上漲1.78%；均豪漲幅逾2%；和大、達明 、大銀微系統（4576）、廣運、台達電（2308）、彬台（3379）、研華（2395）等也都上漲逾1%。

AI 機器人

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