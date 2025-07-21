台股下跌42.57點 三大法人買超37.38億元

台股21日開低，雖然早盤曾翻紅，可惜買盤力道不繼，權王台積電（2330）下跌， 拖累指數表現， 終場以23,340.56點收盤，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040.44億元，三大法人買超37.38億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超41.29億元，投信賣超24.77億元；自營商買超（合計）20.86億元，其中自營商（自行買賣）買超2.75億元、自營商（避險）買超18.1億元。

台股早盤以23,314.29點開出，電子股占大盤成交比重超過7成， 達72.8%，台積電以1,145元開出， 下跌10元，早盤一度下滑至1,135元， 終場收在1,150元，下跌5元，也是今日的高點價位，半導體類股也是下跌表現，不過，電子組件、電子通路類股逆勢上漲。

各類股以生技股的表現最強， 類股漲幅2.02%，曾貴為千金股及生技股王的康霈*（6919）股票面額變更，由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」， 21日以121.5元上市買賣，一開盤就以漲停板133.5元開出後鎖死，北極星藥業（6550）、承業醫（4164）、亞諾法（4133）等也是上漲表現；電器電纜類股漲幅逾1%；塑膠工業股漲幅0.98%；橡膠類股及鋼鐵類股也收紅 。

台股開低後一度下滑至23,243.79點， 高點則拉升翻紅至23,403.83點，終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%。