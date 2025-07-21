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台股下跌42點收23,340點 台積電下挫5元收1,150元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040億元。中央社
台股終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040億元。中央社

台股21日早盤以23,314.29點開出，終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040億元。櫃買則收234.59點，下跌0.7點，台積電（2330）收1,150元，下跌5元。

盤面上以類股來看資訊服務、金融、玻陶、數位雲端、半導體、航運、造紙等較為弱勢，另外生技、電器電纜、橡膠、塑膠、鋼鐵、百貨、電子零組件等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、富喬（1815）、華星光（4979）、雙鴻（3324）、南電（8046）、智邦（2345）、力旺（3529）、旺矽（6223）、緯穎（6669）、台燿（6274）、鴻海（2317）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、玉山金（2884）、富世達、亞翔（6139）、長榮（2603）、信驊（5274）、中信金（2891）、創意（3443）、日月光投控（3711）、健策（3653）等。

而量大強勢的則有，神達（3706）、聯發科（2454）、新日興（3376）、和椿（6215）、光聖（6442）、大量（3167）、台達電（2308）、精成科（6191）、新盛力（4931）、京元電子（2449）、金居（8358）、欣興（3037）、川湖（2059）、金像電（2368）、安國（8054）等。

統一投顧表示，台積電法說樂觀展望、普丁願與烏克蘭進行和平談判、中國6月對美稀土出口暴增660%、杭州宇樹科技於18 日啟動上市輔導程序、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於台股持續上攻。

惟台灣新關稅數據尚未出爐、台積電嘉義CoWoS廠因工安意外勒令停工，仍將干擾投資人情緒，預估短線上台股指數震盪盤堅。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、生技、台幣升值概念股等。

台積電 台股指數

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