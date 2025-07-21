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魏哲家點名人形機器人潛力 市場熱烈回應概念股連日強攻

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供

晶圓代工龍頭台積電（2330）上週四（17日）召開法說會，董事長魏哲家點名「人形機器人」（humanoid robot）應用潛力，引發市場高度關注。法人指出，台積電對該領域再次表態，象徵AI應用正從資料中心與高效能運算（HPC）邁向終端實體設備，牽動長線需求版圖重構，也帶動相關族群獲資金青睞。

魏哲家於會中指出，人形機器人雖尚處初期階段，短期內難有量產規模，但技術潛力無庸置疑。他表示：「人形機器人目前還太早，明年可能也還太早，因為太複雜了。」並強調該領域牽涉大量感測技術，如影像、壓力與溫度感測器，所有數據需即時回饋至中央處理器（CPU），設計難度與驗證標準極高，須格外謹慎。

不過他也語帶期待表示：「一旦這領域真正起飛，將是個巨大的利多。（Once you start to fly, it was a big, big plus.）」更分享與客戶對談時的印象：「電動車根本不算什麼，機器人將是它的十倍市場。（EV car is nothing — robot will be 10x of that.）」

市場隨即出現強烈回響。上週五（18日）與機器人相關的個股如和椿（6215）、昆盈（2365）、羅昇（8374）同步亮燈漲停，21日亦延續熱度。昆盈盤中最高來到41.85元，較前一交易日大漲9.8%，一度直逼漲停板；和椿則在收盤前20分鐘一度攻至120元，漲幅達9.1%，同樣逼近漲停位階，資金動能持續堆疊。唯獨羅昇紅翻黑，壓回至101元，跌幅1.46%。

機器人 台積電

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