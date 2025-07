魏哲家點名人形機器人潛力 市場熱烈回應概念股連日強攻

晶圓代工龍頭台積電(2330)上週四(17日)召開法說會,董事長魏哲家點名「人形機器人」(humanoid robot)應用潛力,引發市場高度關注。法人指出,台積電對該領域再次表態,象徵AI應用正從資料中心與高效能運算(HPC)邁向終端實體設備,牽動長線需求版圖重構,也帶動相關族群獲資金青睞。

魏哲家於會中指出,人形機器人雖尚處初期階段,短期內難有量產規模,但技術潛力無庸置疑。他表示:「人形機器人目前還太早,明年可能也還太早,因為太複雜了。」並強調該領域牽涉大量感測技術,如影像、壓力與溫度感測器,所有數據需即時回饋至中央處理器(CPU),設計難度與驗證標準極高,須格外謹慎。

不過他也語帶期待表示:「一旦這領域真正起飛,將是個巨大的利多。(Once you start to fly, it was a big, big plus.)」更分享與客戶對談時的印象:「電動車根本不算什麼,機器人將是它的十倍市場。(EV car is nothing — robot will be 10x of that.)」

市場隨即出現強烈回響。上週五(18日)與機器人相關的個股如和椿(6215)、昆盈(2365)、羅昇(8374)同步亮燈漲停,21日亦延續熱度。昆盈盤中最高來到41.85元,較前一交易日大漲9.8%,一度直逼漲停板;和椿則在收盤前20分鐘一度攻至120元,漲幅達9.1%,同樣逼近漲停位階,資金動能持續堆疊。唯獨羅昇紅翻黑,壓回至101元,跌幅1.46%。