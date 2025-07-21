快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電籌組無人機隊 中光電上漲表態、世紀也大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台積電（2330）登高一呼籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年將可敲定，據了解，包括帆宣集團（6196）、中光電集團、雷虎（8033）等國內無人機指標廠都將參與投標；台積電領頭將在廠區導入無人機，中光電（5371）21日表態上漲，世紀*（5314）、立端（6245）、亞航（2630）、漢翔（2634）等也是上漲表現。

因應缺工與AI大趨勢，台積電籌組無人機隊，業界認為，在全球晶圓代工龍頭領軍將導入無人機的情況下，可望吸引更多科技大廠關注無人機的應用，拉開無人機大應用時代序幕；業界同時預期，「與台積電有建廠及合作經驗的廠家可望優先出線」。

據了解， 台積電無人機首批標案已進入招商競標階段，將在下半年定案，國內無人機指標廠包括帆宣集團、中光電集團、雷虎等都將參與投標。

業界看好，台積電以全球晶圓代工龍頭之姿，登高一呼在廠區導入無人機，後續可望吸引更多科技巨頭關注無人機應用，為無人機大應用時代揭開序幕。

中光電6月合併營收40.85億元，月增34%，年增17%。主要受惠兩大產品線出貨回溫，及子公司營收同步成長；第2季合併營收98.58億元，季增16%，年減1%；累計上半年合併營收183.32億元，年減4%。

帆宣是台積電、艾司摩爾等重量級半導體廠無塵室與關鍵零組件合作夥伴，跨足無人機領域傳出捷報，旗下集結艾司摩爾（ASML）、航太業等大咖設立的AI產業化解決方案廠商亞達科技新切入無人機應用，陸續接獲重量級大廠訂單。

雷虎與美國Auterion公司簽署合作備忘錄MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，以提升無人載具運算實力與市場競爭力，強化新世代無人載具AI性能與自主能力。

漢翔憑藉「國機國造」深厚經驗，累積紮實的航空系統整合實力 ，這項優勢也延伸應用至無人機領域，在飛行控制系統、航電系統整合等都具備高度的技術掌握與整合能力。

世紀*三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機三大領域，股票面額也由10元變更為0.5元；自結6月合併營收2.16億元，年增562%，稅後純益為1.11億元，年增909%，每股純益0.38元。

台積電組無人機隊，中光電表態上漲，早盤以58.3元開出後一度拉升至60.5元，盤中漲幅逾3%；漢翔以40.6元平盤開出， 盤中小漲；帆宣也是上漲的表現；雷虎以64.5元小跌開出，一度翻紅至65.8元，但盤中在平盤附近遊走；世紀*以69.3元開出，一度衝達75元， 盤中漲幅近7%。

無人機 台積電

延伸閱讀

台積電：嘉義廠部分系統工程尚未復工 理由曝

台積電上周市值首度突破1兆美元 進逼全球前十大

台積電（2330）回跌…前高就是1160元！直雲：本來就會拉回

台積電 AI 營收法人估逾百億美元 後市看漲

相關新聞

台股下跌42點收23,340點 台積電下挫5元收1,150元

台股21日早盤以23,314.29點開出，終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040...

魏哲家點名人形機器人潛力 市場熱烈回應概念股連日強攻

晶圓代工龍頭台積電（2330）上週四（17日）召開法說會，董事長魏哲家點名「人形機器人」（humanoid robot）...

台積電籌組無人機隊 中光電上漲表態、世紀也大漲

台積電（2330）登高一呼籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年將可敲定...

五家中大型基金公司規模創高 統一投信連續二個月締新猷

受到川普空襲金融市場影響，全市場投信基金規模2025年2月創高後回落，6月雖有回升，但仍未回到前高。然而，卻有少數基金公...

台積電上周市值首度突破1兆美元 進逼全球前十大

台積電（2330）上周五市值首度突破1兆美元大關，直追「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathawa...

想自主加薪所以當沖...反背4百萬債務！狼大勸戒：業餘散戶沒甜頭

狼哥你好，我是一名普通的公務員，3X歲，今年剛滿股齡一年。 這一年，發生了太多事情，我想把它寫下來讓狼哥分享，也希望能提醒像我一樣的人，不要再走錯一步。 一開始會進市場，是因為看到辦公室的同事每天滑手機在當沖。他們下班還能開玩笑說今天賺幾千、虧幾百，我以為只要動動手指，就能多賺一點貼補家用，改善家裡生活。 尤其家裡經濟吃緊，媽媽又被診斷出癌症，治療費用不小，我就更想快點賺點錢回來。 剛開始幾次小賺小賠，我以為自己抓到節奏了。但沒多久，情況反轉了，越操作越急，越急越錯。 帳戶裡的錢很快就快沒了，我不甘心，跑去辦了信貸再衝，結果還是輸光。到後來，我甚至去跟朋友借錢，只為了「翻本」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。