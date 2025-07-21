台積電籌組無人機隊 中光電上漲表態、世紀也大漲

台積電（2330）登高一呼籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年將可敲定，據了解，包括帆宣集團（6196）、中光電集團、雷虎（8033）等國內無人機指標廠都將參與投標；台積電領頭將在廠區導入無人機，中光電（5371）21日表態上漲，世紀*（5314）、立端（6245）、亞航（2630）、漢翔（2634）等也是上漲表現。

因應缺工與AI大趨勢，台積電籌組無人機隊，業界認為，在全球晶圓代工龍頭領軍將導入無人機的情況下，可望吸引更多科技大廠關注無人機的應用，拉開無人機大應用時代序幕；業界同時預期，「與台積電有建廠及合作經驗的廠家可望優先出線」。

據了解， 台積電無人機首批標案已進入招商競標階段，將在下半年定案，國內無人機指標廠包括帆宣集團、中光電集團、雷虎等都將參與投標。

業界看好，台積電以全球晶圓代工龍頭之姿，登高一呼在廠區導入無人機，後續可望吸引更多科技巨頭關注無人機應用，為無人機大應用時代揭開序幕。

中光電6月合併營收40.85億元，月增34%，年增17%。主要受惠兩大產品線出貨回溫，及子公司營收同步成長；第2季合併營收98.58億元，季增16%，年減1%；累計上半年合併營收183.32億元，年減4%。

帆宣是台積電、艾司摩爾等重量級半導體廠無塵室與關鍵零組件合作夥伴，跨足無人機領域傳出捷報，旗下集結艾司摩爾（ASML）、航太業等大咖設立的AI產業化解決方案廠商亞達科技新切入無人機應用，陸續接獲重量級大廠訂單。

雷虎與美國Auterion公司簽署合作備忘錄MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，以提升無人載具運算實力與市場競爭力，強化新世代無人載具AI性能與自主能力。

漢翔憑藉「國機國造」深厚經驗，累積紮實的航空系統整合實力 ，這項優勢也延伸應用至無人機領域，在飛行控制系統、航電系統整合等都具備高度的技術掌握與整合能力。

世紀*三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機三大領域，股票面額也由10元變更為0.5元；自結6月合併營收2.16億元，年增562%，稅後純益為1.11億元，年增909%，每股純益0.38元。

台積電組無人機隊，中光電表態上漲，早盤以58.3元開出後一度拉升至60.5元，盤中漲幅逾3%；漢翔以40.6元平盤開出， 盤中小漲；帆宣也是上漲的表現；雷虎以64.5元小跌開出，一度翻紅至65.8元，但盤中在平盤附近遊走；世紀*以69.3元開出，一度衝達75元， 盤中漲幅近7%。