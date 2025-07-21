快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

30歲以下年輕投資人 參與市場熱度持續攀升

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

因應數位原生世代投資行為轉變，元富翻轉傳統券商思維，採用原生（Native）技術開發，賦予元富富果下單服務全新風貌，投資人可直接從富果APP串接至元富證券下單，實現一站式、無斷點的數位體驗，更加符合年輕世代對簡便快速交易的需求。

根據證交所統計，截至2025年6月底，台股自然人開戶數達1,338萬戶，其中30歲以下年輕投資人達227萬戶，占比約17%，本月新增逾2.1萬人、占比達66％最多，顯示年輕族群參與市場熱度持續攀升，並成為推動市場動能的重要力量。為協助年輕投資人更有效率的整合資金，元富證券提供「分戶帳服務」，用戶可直接綁定原有銀行帳戶為出入金帳戶，無需另行開立交割戶，即可完成下單與交易流程，提升金融服務的便利性與包容性，感受更加完整且流暢的投資體驗。

元富證券自與富果合作以來，市場反應持續熱烈。新開戶人潮持續湧入，30歲以下新開戶用戶占比高達30%，顯著高於市場平均水準（17%），展現該創新模式對數位世代的高度吸引力。回應客戶期待，「開元富・享富果」開戶優惠活動延長至114年12月31日止，新戶於活動期間完成開戶並綁定富果會員，即可獲得新臺幣400元全家電子禮券與專屬好禮包，交易再享單月最高新臺幣3,800元手續費折抵金。

延伸閱讀

券商公會改選「老面孔」對陣 選情呈五五波拉鋸

元富證券與宏碁智通｢停車大聲公」 首創智慧城市與理財新體驗

30歲台灣美女部落客驚傳驟逝！ 弟弟悲痛曝死訊

台灣美女網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊　享年30歲

相關新聞

台股下跌42點收23,340點 台積電下挫5元收1,150元

台股21日早盤以23,314.29點開出，終場收23,340.56點，下跌42.57點，跌幅0.18%，成交量3,040...

魏哲家點名人形機器人潛力 市場熱烈回應概念股連日強攻

晶圓代工龍頭台積電（2330）上週四（17日）召開法說會，董事長魏哲家點名「人形機器人」（humanoid robot）...

台積電籌組無人機隊 中光電上漲表態、世紀也大漲

台積電（2330）登高一呼籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年將可敲定...

五家中大型基金公司規模創高 統一投信連續二個月締新猷

受到川普空襲金融市場影響，全市場投信基金規模2025年2月創高後回落，6月雖有回升，但仍未回到前高。然而，卻有少數基金公...

台積電上周市值首度突破1兆美元 進逼全球前十大

台積電（2330）上周五市值首度突破1兆美元大關，直追「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathawa...

想自主加薪所以當沖...反背4百萬債務！狼大勸戒：業餘散戶沒甜頭

狼哥你好，我是一名普通的公務員，3X歲，今年剛滿股齡一年。 這一年，發生了太多事情，我想把它寫下來讓狼哥分享，也希望能提醒像我一樣的人，不要再走錯一步。 一開始會進市場，是因為看到辦公室的同事每天滑手機在當沖。他們下班還能開玩笑說今天賺幾千、虧幾百，我以為只要動動手指，就能多賺一點貼補家用，改善家裡生活。 尤其家裡經濟吃緊，媽媽又被診斷出癌症，治療費用不小，我就更想快點賺點錢回來。 剛開始幾次小賺小賠，我以為自己抓到節奏了。但沒多久，情況反轉了，越操作越急，越急越錯。 帳戶裡的錢很快就快沒了，我不甘心，跑去辦了信貸再衝，結果還是輸光。到後來，我甚至去跟朋友借錢，只為了「翻本」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。