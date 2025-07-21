貝萊德：關稅加劇市場及個股差異 兩種方式創造超額報酬

貝萊德資產管理指出，關稅成本究竟將由誰承擔，仍存在高度不確定，這也代表報酬差異可能進一步擴大，為投資人創造更多追求超額報酬的機會。兩種方式可能創造超額報酬，即靈活管理總體風險、承擔個別證券的特定風險。

貝萊德表示，在疫情前，整體經濟環境相對穩定，投資組合持續曝險於成長、價值或通貨膨脹等因子，通常不會造成太大損失。但如今情勢已大不相同，雖然美股前景仍看好，但關稅的不確定因素仍在，不排除短期內市場可能劇烈波動。

貝萊德指出，可透過兩種方式來掌握超額報酬。首先，就是主動管理總體風險，這需要持續評估當前的總體經濟環境。一旦判斷出現變化，就必須迅速調整投資配置。

貝萊德表示，儘管美股、債券與美元在4月同步下跌，引發市場對美國資產長期吸引力的疑慮，但現階段的經濟結構仍支撐美國資產的相對優勢。近期市場雖波動，但美國企業獲利並未受到明顯衝擊。

另一種掌握超額報酬的方法，就是避開總體經濟因子的風險，轉而承擔個別標的的風險。貝萊德認為，人工智慧（AI）這股大趨勢仍將持續推動美國企業獲利成長，但在這個主題下，不同產業與公司之間的表現將明顯分化。

貝萊德指出，以「科技七巨頭」為主的大型科技公司成長動能強勁，預計第2季獲利成長率將達 14.8%，遠高於S&P 500 指數其他成分股僅 1.9% 的增幅。對於具備前瞻眼光的投資人而言，這正是創造超額報酬的良機。

不過，即使在科技七巨頭之中，報酬也開始出現差異。貝萊德指出，有些公司在 AI 基礎建設的競賽中領先一步，成為硬體推動者；另一些則憑藉將 AI 技術應用於各式軟體與應用程式，成為應用端的領頭羊。

貝萊德表示，就目前可見的趨勢而言，看好歐美的金融與工業類股，因為受惠於在地製造與國防支出上升；至於美國醫療保健產業，則可望受惠於人口老化所帶來的中長期需求成長。