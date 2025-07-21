統一投信啟動客製化財商講座 號召企業打造進化版管理模式

在企業重視人才永續與員工幸福感的現代職場中，「理財教育」已不再只是個人選修，而是組織共同打造幸福文化的關鍵拼圖。統一投信長年深耕普惠金融教育，從前進校園推動理財教育到走入家庭家族財富傳承，現在要進一步延伸到企業，今年正式啟動客製化的「企業專屬講座」計畫，邀請各大企業一起協助員工建立正確投資觀念與財商思維，並為企業的永續經營注入新動能。

這次以「理財進職場．幸福成日常」為主題，統一投信邀請資深講師團隊深入企業現場，透過生活化、實用化的理財對談，讓「理財變日常、幸福落實每個角落」。講座內容涵蓋理財觀念建立、資產配置策略、ETF入門指引等主題，聚焦上班族最常見的理財痛點，從「聽得懂」開始，進而「做得到」，讓財商知識真正內化為人生助力。

統一投信總經理董永寬表示：「這不是一堂冷冰冰的財經課，而是一件真正出於誠心、想為普羅大眾做的事。」統一投信此次推動企業專屬的財商計畫，提供專業的免費講座，實地走進各大企業，為企業帶來真正永續經營的大幸福，而不只是短暫的小確幸。

「這是一場懂生活的理財對談，也是一場企業文化的進化契機。」統一投信積極走入各大企業，推動「普惠金融 × 幸福職場 × 健康理財」的理念實踐，致力讓人人都能懂、人人都能開始，也讓企業從發薪資、發福利，走向真正「投資員工未來」的進化版管理模式。活動開放企業預約諮詢，誠摯邀請關注員工幸福的企業主共襄盛舉，一起從一場講座開始，點亮職場財商力的新篇章。

統一投信「企業專屬講座」計畫 歡迎企業電洽或諮詢

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