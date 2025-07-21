銅箔報價傳漲聲+AI 題材助攻 金居爆量漲停鎖死朝天價挺進

銅箔報價傳出漲聲，加上布局AI的效益放大，PCB上游關鍵銅箔材料商金居（8358）近期股價表現搶眼，21日持續吸引資金搶進， 早盤以86.4元開高，盤中衝上漲停鎖死，排隊買單超過1.1萬張，盤中成交量逾4.6萬張， 居盤中第四大成交量。

金居股價由7月8日的57.2元往上走高，21日以開高後衝上漲停90.3元鎖死，短線漲幅達57%，盤中成交量超過4.6萬張，僅次於神達（3706）、富喬（1815）、昆盈（2365），居 中個股成交量第四名，股價也朝歷史高點的92.9元挺進。

金居近期公告自結獲利，5月獲利4,400萬元，年減57.3%，每股純益0.18元，主要是受到匯兌損失的影響，法人指出，包括匯率及夏季電價是較不利的因素， 但是，市場漲價題材與開拓AI的效益放大， 有助金居的營運。

法人認為，金居受惠於AI效益放大，看好將是亞洲唯二的獲利銅箔材料商之一，且可因應成本墊高、夏季電價及匯率等的影響，下半年營運力拚優於去年同期。

PCB族群中， 健鼎（3044）、金像電（2368）、楠梓電（2316）等也在盤中創下歷史新高， 健鼎早盤以248元平盤開出，一度拉升至268元，創下新高，盤中漲幅逾6%。