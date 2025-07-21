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五家中大型基金公司規模創高 統一投信連續二個月締新猷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
五家規模創高的中大型基金公司增幅排名(資料來源：投信投顧公會)
五家規模創高的中大型基金公司增幅排名(資料來源：投信投顧公會)

受到川普空襲金融市場影響，全市場投信基金規模2025年2月創高後回落，6月雖有回升，但仍未回到前高。然而，卻有少數基金公司基金規模持續成長，甚至屢創新高。在基金規模超過千億的中大型投信中，統一投信不但連續二個月寫下新高，近二年基金規模更成長近兩倍，增幅排名第一。

雖然台股高檔震盪，但透過統一投信投研團隊選股操作，包括統一奔騰在內有三檔台股基金及一檔ETF在7月18日淨值創高，為公司規模持續增長的重要助力。7月29日將有統一美國50 ETF(009811)掛牌，也有望帶動統一投信規模進一步提升。

根據投信投顧公會六月數據，全市場37家投信基金規模總計9.87兆元，規模超過千億的中大型投信有16家，有五家規模創下新高。以近二年規模增幅排序，這五家創新高的基金公司中，增幅王統一投信的成長幅度高達194%，遠高於全市場的71%。分析統一投信基金規模連續四個月成長，且接連二個月改寫歷史紀錄的原因，今年來統一強棒貨幣市場基金規模增加逾三百億，新募集的主動統一台股增長ETF(00981A)上市後規模也快速成長，為公司規模成長增添動能。

統一投信表示，近日半導體大廠公布第二季營收優於預期，提振市場信心，帶動台股大盤挑戰前高。七月外資持續買超，也為台股挹注資金動能。惟因近期陸續公布的台股企業財報，可能受到匯損影響，加上大盤來到高檔，短線預計將呈現震盪，且類股輪動加速。但股市震盪時反是獲取超額報酬*的好時機，投資人可以透過主動式台股ETF布局，掌握產業輪動中的投資機會。

主動統一台股增長ETF(00981A) 基金經理人陳釧瑤表示，此階段投資策略採選股不選市，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小族群。GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、摺疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。

ETF 台股 統一投信

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