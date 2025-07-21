台積電上周市值首度突破1兆美元 進逼全球前十大
台積電（2330）上周五市值首度突破1兆美元大關，直追「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）。
台積電上周五收在歷史新高1,155元，今（周一）下跌1%，按美元計算市值仍高達1兆37億美元，直逼波克夏（Berkshire Hathaway）的1兆223億美元，本周若再走高，可望拉下波克夏，擠進全球前十大市值企業。
台積電上周將全年營收成長目標調高至約30%，可見在AI產能搶單戰加劇下，台積電將是最大受惠者。
高盛證券分析師呂昆霖（Bruce Lu）等人在法說會後報告指出：「我們認為，台積電對先進製程的需求的說法更為樂觀，AI客戶的拉貨力道沒有減弱跡象，預期2026年漲價幅度會更大。」
摩根大通分析師 Gokul Hariharan 等人則在上周報告中指出，台積電客戶對AI的強勁支出，加上晶圓價格上漲，有助於抵銷新台幣升值帶來的負面影響，並增強毛利率表現的韌性。
摩根大通維持台積電目標股價為1,275元，高盛則將由1,210元調高至 1,370元。台積電周一報1,150元左右。
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