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台股開低震盪 盤面聚焦AI、機器人概念股

中央社／ 台北21日電

對美關稅談判懸而未決，台股今天開低震盪，盤中指數一度跌近140點，隨後跌勢收斂至百點之內，台積電今天跌10元至1145元，鴻海小漲，中小型股活絡，市場聚焦AI伺服器、機器人、蘋果供應鏈等題材。

台股今天開低，早盤短暫翻紅無力，盤中跌勢擴大，一度跌近140點，至23243.79點。

至11時左右，台股加權指數下跌84.59點，至23298.54點，跌幅0.36%；電子股跌0.61%、金融股下跌0.16%，櫃買指數漲0.03%。

觀察權值股走勢，台積電今天下跌10元至1145元，跌幅約0.87%，聯發科漲逾1%，鴻海、台達電小漲，大立光平盤。

中小型股活絡，AI伺服器及相關零組件持續吸引買盤，神達股價強漲逾4%、京元電漲逾4%，設備廠志聖受AI對銅箔基板（CCL）需求拉動，早盤爆量鎖漲停。

機器人題材持續受到資金追捧，昆盈走高漲逾7%，泓格、和椿、佳能均強漲。

蘋果秋季新品發表前，供應鏈資金開始進駐，GIS-KY受惠Vision Pro 2量產傳聞，盤中大漲約7%，市場傳聞蘋果將在明年推出摺疊機，軸承廠新日興受惠蘋果發表會在即，早盤漲近3%。

光通訊族群強勁，光聖今天漲停，華星光早盤揚升逾2%。

台積電 蘋果供應鏈

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