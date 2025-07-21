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康霈股票面額變更後新股上市 股價飆上漲停鎖死、逾9000張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

曾貴為千金股及生技股王的康霈*（6919）股票面額變更，股票面額由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」，7月11日為面額變更前股票的最後交易日，以1,215元收盤，21日以121.5元上市買賣，一開盤就以漲停板133.5元開出後鎖死， 排隊買單超過9,200張。

康霈*在股票面額變更為「新台幣0.5元」前， 曾是千金股的一員， 且是生技股股王，在股票面額由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」後， 新股21日上市買賣， 股價表現強勢， 盤中成交量超過2,600張。

康霈*在2022年12月26日以122元登錄興櫃，搭上全球減重藥物熱潮順風車，推升股票價格一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額在2024年3月由每股面額10元變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額由每股5元變更為每股0.5元，股票面額調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍。

康霈*在7月10日公告表示，新藥CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪之多國多中心樞紐三期臨床試驗申請，已完成加拿大HC送件；試驗同時使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化及Patient Report-Abdominal Fat Rating Scale (PR-AFRS)評估腹部脂肪等級改善作為主要療效指標，預計將在美國和加拿大納入300位受試者，已於2025年7月10日完成加拿大HC臨床試驗申請(CTA申請)。

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