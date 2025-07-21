快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電 AI 營收法人估逾百億美元 後市看漲

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）今年第2季美元營收達300.7億美元，法人估計單季 AI 相關美元營收已順利跨越百億美元關卡，後續持續看增。

法人分析，今年第二季度 AI 相關美元營收已達到單季三分之一以上，估計已順利突破百億美元。

法人分析，預估第2季台積電 AI 晶片製造與先進封裝營收約87.8億美元，年增3.67 倍，HPC 晶片營收92.6 億美元的銷售額，年增長 9.8%，其中包含 AI 交換器與網路連接相關 ASIC，若加上 AI 電腦邊緣裝置等營收已超過三分之一業績貢獻，預期後續很快達到營收占比近半。

台積電先前法說會上提到，觀察到中國地區的補貼方案（rebate programs）正刺激部份「短期」需求上揚，台積公司仍預期整體非人工智慧（AI）終端市場將於 2025 年溫和復甦。相信對半導體的需求是根本性的，且此需求態勢將維持強勁。

台積電先前法說會上提到，近期發展也有利於 AI 的長期需求展望。 （大型語言模型處理文本）詞元（token）數量的爆炸性增長顯示出人工智慧模型的使用和導入正在增加，這意味著更多運算的需要，從而帶動對先進半導體的需求上升。我們也看到市場對 AI 的需求持續強勁，這當中包括來自主權 AI（Sovereign AI）的需求日益增加。

AI 台積電

延伸閱讀

高雄富商盼獨子回國陪伴 砸千萬買台積電基金會執行長職位結果被騙

50張台積電引爆家族爭產！「一人照顧五人分錢」女兒賣股繳稅挨告

00938上半年勝0050！台積電加持市值型新寵小資首選…陳重銘讚：英雄所見略同

台積電組無人機隊動起來 帆宣、中光電、雷虎等都有興趣

相關新聞

00878也放棄台泥（1101）...抗跌神話破滅？專家：中國市場衰退恐再惡化

近期網路散戶社群對於台泥（1101）的悲觀情緒持續擴散，負面評價日益激烈。主要原因在於台泥股價近來表現疲弱，不僅持續下滑，更出現跌跌不休的走勢，過往備受推崇的「抗跌神話」如今徹底破滅，甚至連穩健配息聞名的ETF「國泰永續高股息（00878）」近期也放棄持股並大舉出場，ETF的信仰防線正式失守。對仍持有台泥股票的投資人而言，現階段究竟該繼續堅守或認賠停損，成為財經圈熱烈討論的焦點。 從產業基本面角度來看，台泥的困境主要源自中國市場持續疲弱。中國內需市場近年來明顯萎縮，房地產與基礎建設需求大幅下滑，使得水泥報價持續探底。儘管台泥過去數年積極透過嚴控成本及優化管理來維持獲利，但面對整體市場景氣不振，終究難以扭轉局面。此外，更值得投資人警惕的是，根據最新的市場研究預估，中國水泥需求至2025年可能再度衰退5%以上，這也是全球水泥報價的重點，意味著台泥的基本面短期內恐怕仍難以翻身，甚至持續惡化。

台積電 AI 營收法人估逾百億美元 後市看漲

台積電（2330）今年第2季美元營收達300.7億美元，法人估計單季 AI 相關美元營收已順利跨越百億美元關卡，後續持續...

國際股市上揚 國泰金：近五成民眾預期下半年台股高點逾24000點

國泰金控21日發布7月國民經濟信心調查，民眾景氣展望與股市樂觀指數同步持續走揚，風險偏好亦升溫，其中，時事題詢問民眾對下...

台積電ADR下跌逾2% 台股大盤受挫開盤後跌逾百點

上周五台股以高盤開出，更受惠於台積電財報優異，引領大盤再創新高，終場指數上漲269點收23383點，不過，由於川普計畫針...

台股開盤下跌68點 台積電開低10元

台股21日開盤指數下跌68.84點，開盤指數為23,314.29點。台積電（2330）開盤價1,145元，下跌10元。

SCFI 運價指數再走跌 法人對後市市況趨於保守

國際海運市場運價指數SCFI指數再走跌，截至上周為止，較前一周下跌4.9%，其中，美東線周跌13.4%，美西線周跌2.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。