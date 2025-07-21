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台積電 AI 營收法人估逾百億美元 後市看漲
台積電（2330）今年第2季美元營收達300.7億美元，法人估計單季 AI 相關美元營收已順利跨越百億美元關卡，後續持續看增。
法人分析，今年第二季度 AI 相關美元營收已達到單季三分之一以上，估計已順利突破百億美元。
法人分析，預估第2季台積電 AI 晶片製造與先進封裝營收約87.8億美元，年增3.67 倍，HPC 晶片營收92.6 億美元的銷售額，年增長 9.8%，其中包含 AI 交換器與網路連接相關 ASIC，若加上 AI 電腦邊緣裝置等營收已超過三分之一業績貢獻，預期後續很快達到營收占比近半。
台積電先前法說會上提到，觀察到中國地區的補貼方案（rebate programs）正刺激部份「短期」需求上揚，台積公司仍預期整體非人工智慧（AI）終端市場將於 2025 年溫和復甦。相信對半導體的需求是根本性的，且此需求態勢將維持強勁。
台積電先前法說會上提到，近期發展也有利於 AI 的長期需求展望。 （大型語言模型處理文本）詞元（token）數量的爆炸性增長顯示出人工智慧模型的使用和導入正在增加，這意味著更多運算的需要，從而帶動對先進半導體的需求上升。我們也看到市場對 AI 的需求持續強勁，這當中包括來自主權 AI（Sovereign AI）的需求日益增加。
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