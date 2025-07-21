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國際股市上揚 國泰金：近五成民眾預期下半年台股高點逾24000點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰金控21日發布7月國民經濟信心調查，民眾景氣展望與股市樂觀指數同步持續走揚。中央社
國泰金控21日發布7月國民經濟信心調查，民眾景氣展望與股市樂觀指數同步持續走揚。中央社

國泰金控21日發布7月國民經濟信心調查，民眾景氣展望與股市樂觀指數同步持續走揚，風險偏好亦升溫，其中，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查結果顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於24000點，低點則有52%民眾認為台股下半年低點在20000點之下。

國發會最新公布的5月景氣對策信號降至綠燈，領先指標微降，但同時指標上揚。國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-31.5，展望樂觀指數同步走揚至-28.1。大額消費意願指數上升至2.0，耐久財消費意願指數則持平在-19.6。買房意願小幅下降至-47.6，賣房意願同步走低至-29.4。

主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.58%，有64%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.26%，有62%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

隨著川普貿易政策不確定性縮減，貿易談判結果陸續出爐，全球經濟數據短期穩健，國際股市呈現上揚。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至4.9，風險偏好指數轉佳至5.5。

針對民眾對2025下半年台股高點預期，調查結果顯示，31%的民眾認為台股指數下半年高點將介於23,000(含)至24,000區間，其次為22%的民眾認為高點低於23,000(含)，僅14%民眾則預期高點會在26,000(含)上方。綜上，有47%民眾認為2025下半年台股高點高於24,000。

至於下半年台股低點預期，調查結果顯示，32%的民眾認為台股指數下半年低點將在19,000下方，其次為22%的民眾認為低點落在20,000(含) 至21,000區間，20%預期低點會介於19,000(含) 至20,000區間。綜上，有52%民眾認為台股低點會在20,000之下。

本項調查於2025年7月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共11,439份有效填答問卷。

台股指數

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