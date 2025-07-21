群益金鼎證券主辦正德八可轉債 投標期間為7月22日到7月24日

狼哥你好，我是一名普通的公務員，3X歲，今年剛滿股齡一年。 這一年，發生了太多事情，我想把它寫下來讓狼哥分享，也希望能提醒像我一樣的人，不要再走錯一步。 一開始會進市場，是因為看到辦公室的同事每天滑手機在當沖。他們下班還能開玩笑說今天賺幾千、虧幾百，我以為只要動動手指，就能多賺一點貼補家用，改善家裡生活。 尤其家裡經濟吃緊，媽媽又被診斷出癌症，治療費用不小，我就更想快點賺點錢回來。 剛開始幾次小賺小賠，我以為自己抓到節奏了。但沒多久，情況反轉了，越操作越急，越急越錯。 帳戶裡的錢很快就快沒了，我不甘心，跑去辦了信貸再衝，結果還是輸光。到後來，我甚至去跟朋友借錢，只為了「翻本」。

2025-07-21 11:37