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群益金鼎證券主辦正德八可轉債 投標期間為7月22日到7月24日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦正德海運股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債「正德八」(26418)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100.5元，投標期間為7月22日到7月24日共三個營業日，預計7月28日開標，8月6日於櫃檯買賣中心掛牌。

「正德八」(26418)這次共發行7,800張，發行總面額為7.8億元，其中7,020張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.12%，轉換價格為19.30元，每人最高得標張數合計不超過702張。

正德海運(2641)股東會通過配發現金股利0.5元。隨著船隊擴充，公司今年業績將會拉高，今年除出售兩艘舊船、還將出售一艘新造船添獲利。

正德目前共有21艘船，去年交兩艘新船，前年交四艘，船隊積極汰舊換新與引進節能船，船隻多數採取長約策略，享有穩定獲利。

正德2024年合併營收16.54億元，較2023年的13.38億元，年增23.68％；營業利益6.76億元，年增31.94%；歸屬母公司業主淨利5.84億元，年增37.82％；每股盈餘1.92元亦較去1.69元成長13.61%，看好今年俄烏停戰後重建與出口運輸與美國基礎建設運輸需求。

2025年第1季公司合併營收5.06億元，年增29.66％，創下同期最佳，營業毛利1.74億元，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，EPS為0.28元。公司估計今年業績最差就第1季了，後續會逐季上升。

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