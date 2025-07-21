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台積電ADR下跌逾2% 台股大盤受挫開盤後跌逾百點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電ADR下跌逾2% 台股大盤受挫開盤之後跌逾百點。（本報系資料庫）
台積電ADR下跌逾2% 台股大盤受挫開盤之後跌逾百點。（本報系資料庫）

上周五台股以高盤開出，更受惠於台積電財報優異，引領大盤再創新高，終場指數上漲269點收23383點，不過，由於川普計畫針對特定產業實施關稅，並同步對多個國家課徵關稅，使上周五道瓊指數下跌142點、費半指數下跌、台積電ADR也下跌2.12%，因此台股今日開盤以23314.29點開出，下跌68.84點，開盤後不久最低跌至23243.79點，下跌139.34點。

法人分析，從量價觀察來解讀線型表現，大盤自4月9日從17306點落底反彈至今，指數沿路過關斬將，早已站上所有均線，呈現多頭架構，同時也已進入年初套牢區，挑戰今年高點23943點，由於解套與獲利雙重賣壓勢必顯現，因此反映在K線圖上，將易造成高檔區間來回，因此法人進而建議，短線可以用5日均線作為強弱研判的依據，而從看盤指標觀察，權王台積電仍是重要指標，台積電已藉法說會利多攻抵天價，權王股價走勢舉足輕重，後勢仍必須持續追蹤。

法人也指出，聯準會預計在7月29至30日召開會議，由於6月零售數據出現反彈，已安撫外界對消費力道憂慮的疑慮，美國總統川普再度於社群媒體發文喊降息，而在美國關稅政策不確定性漸被全球接受之後，台股回歸基本面，市場焦點將集中在季報，建議操作可逢低布局具有展望的公司。

台股 台積電

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