台股開盤下跌68點 台積電開低10元

台股21日開盤指數下跌68.84點，開盤指數為23,314.29點。台積電（2330）開盤價1,145元，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數連四紅改寫波段新高，延續上升趨勢；不過，對等關稅、半導體關稅不確定因素未除，短線仍以偏多震盪為主。族群個股維持輪，確實參考短線技術面進行換股操作。

操作題材可留意：機器人概念股起舞─黃仁勳表示，AI已進入推理時代，AI解決問題能力很快就能超過人類，下一波AI浪潮將是「實體AI」，再次點名機器人。台積電董事長魏哲家法說時指出，人型機器人商機一旦起飛將飛躍成長，客戶預估未來人型機器人市場規模可望達電動車10倍。

上周五（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,342.19點，下跌142.3點、跌幅0.32%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.05%；費半指數下跌0.09%。台積電ADR跌2.12%。

那斯達克綜合指數上周五（18日）再創新高，企業財報和經濟數據顯示美國經濟挺得住川普掀起關稅戰所帶來的衝擊。密西根大學數據顯示，消費者預期未來一年物價年增率為4.4%，較6月5%回落。美國10年期公債殖利率下跌2個基點，來到4.43%，

三大法人上周五集中市場合計買超419億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超310億元，投信買超33.7億元，自營商（自行買賣）買超15億元，自營商（避險）買超60億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少779口至1,042口，其中，外資淨空單減少4,207口至48,010口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少658口至198口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01下降至0.98。VIX指數下降0.8至20.25。外資台指期買權淨金額-0.41億元 ; 賣權淨金額-0.14億元。整體選擇權籌碼面中性。