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SCFI 運價指數再走跌 法人對後市市況趨於保守

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國際海運市場運價指數SCFI指數再走跌。路透
國際海運市場運價指數SCFI指數再走跌。路透

國際海運市場運價指數SCFI指數再走跌，截至上周為止，較前一周下跌4.9%，其中，美東線周跌13.4%，美西線周跌2.3%，歐洲線運價周跌0.9%。法人機構指出，關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，加上第4季開始進入需求淡季，運價走勢恐再度走疲。

分析師表示，隨美西線運價持續走跌並逐漸朝損平點邁進，加班船已陸續退出，後續運價將於損平邊緣震盪；美東線目前仍處於獲利狀態，但運輸需求走弱，運價跌幅擴大，短期內走勢恐呈跌多漲少。歐洲線方面，由於無關稅影響，需求有望維持傳統旺季表現，然以目前運價水準而言，續漲空間有限。

整體而言，關稅豁免期期間貨主搶運潮已過，第3季旺季美國線運價漲勢動能恐將受限，且關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，加上第4季開始進入需求淡季，運價走勢恐再度走疲。

此外，近期中美關稅休戰期可能再延三個月，2025年以來為避免關稅衝擊的搶運潮已分別於年初及5~6月兩段期間實現，即便中美關稅談判有望延期，其所帶來的搶運效果恐將呈現遞減。

考量第3季受到關稅政策影響，旺季運價漲勢動能恐受限，第4季進入傳統需求淡季，運價將再度面臨走跌壓力，對海運股維持中立看法。

關稅

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