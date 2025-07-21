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台達電等三檔強勢股 外資調高目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

統一投顧整理外資近期報告指出，外資調高台達電（2308）、嘉澤（3533）及川湖（2059）目標價，這三檔股價近日表現強勢。

美系券商上修台達電2025-2026年每股稅後盈餘（EPS）為18.2/22.2元，以2027年的23倍PE評價，同步升目標。關於水冷，周前Amazon 推出IRHX，券商認為台達電是主要受益者，同時 L2A 的side carts在微軟與 Meta 也擁有高於預期的市占率。

券商觀察到一個產業轉變：CSP從購買現成產品（OTS, on-the-shelf）轉向 ODM 設計模式。至於Power，在GB300產值是5.3萬美元（～GB200是3.7萬），明年進入VR200 架構（每機櫃耗電達 200kW），產值躍升至15萬美元（～包含BBU、chassis、PMC等）。緊接著之後的Kyber, 需600kW，採用高壓直流（HVDC）系統，券商看到升級逐步有關，推升ASP與毛利率。

美系券商認為嘉澤第2季毛利率應會符合預期，展望第3季：伺服器與desktop出貨量季持平，NB季減5%，總體預估第3季營收季增5%。AI貢獻有比券商預期的提早，如果導入 Bianca 主板。同時在power connector and cable也受惠H20及RTX PRO 6000。

美系券商上修川湖2025-2027年EPS至105/137.4/163.5元，以20.2倍PE評價，同步升目標。

券商雖下修機架級（rack-level）AI 伺服器的預估（例如 GB200/300），但上調基板型（baseboard-based）AI 伺服器的預估（例如 H200、B200、ASIC），這導致氣冷式AI伺服器的基數提升，而這類伺服器普遍採用 高U數的滑軌套件（如4U、7U），並且需要更高的客製化程度（例如緩衝關閉、soft pull-out等）。第2季營收優於預期，認為毛利率也穩在76%水準；預估第3季營收季增3%。

AI 台達電 伺服器

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