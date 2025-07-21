美股漲跌互見 投顧：留意高檔震盪

美股上週五漲跌互見，那斯達克指數續創新高，台股18日上漲269.85點，收在23383.13點，投顧指出，大盤自4月9日於17306點落底反彈至今，指數沿路過關斬將，由於解套與獲利雙重賣壓勢必顯現，易造成高檔震盪區間來回。

美股18日漲跌互見，科技股為主的那斯達克指數勁揚再創新高，台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.12%。

三大法人18日同步買超，自營商買超76億元，投信買超34.2億元，外資及陸資買超309.24億元，合計買超419.44億元。

投顧指出，川普計劃針對特定產業實施關稅，並同步對多個國家加徵關稅，美股上週五漲跌互見，從量價結構來看，大盤自4月9日於17306點落底反彈至今，指數沿路過關斬將，已站上所有均線，呈現多頭架構。

投顧提醒，指數進入年初套牢區，挑戰今年高點23943點。由於解套與獲利雙重賣壓勢必顯現，易造成高檔震盪區間來回，短線可以5日均線做為強弱研判依據。