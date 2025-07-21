富蘭克林投顧：市場多空訊息紛雜 分散投資開拓新局

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國企業對政策不確定的反應謹慎但不恐慌，因為大多已接受約10%的關稅情境，這相當於對所有商品和服務徵收相對溫和的2%銷售稅，目前市場表現也是反應最終應能有合理的協議結果，著眼美國經濟仍具韌性，全年經濟成長率應可輕鬆高於2%。然而，若是關稅協商失敗，美國政府若對主要貿易夥伴國徵收25%或更高的關稅，對經濟和市場的影響恐更為嚴峻。

富蘭克林證券投顧表示，基本情境仍是關稅議題最終能有合理解決、市場焦點將轉向減稅、鬆綁監管利利多，企業併購活動可望有所回溫，整體非投資級債企業財務狀況良好，發債供給壓力不大，仍看好美國高殖利率的公司債市機會。然而，在政策拍板前的不確定性仍高，而且美國財政問題亦不容忽視，美國中短天期公債和投資級公司債、非投資級公司債仍可做為美元債券的配置核心。此外，對於過於集中在美元資產部位者，可搭配全球當地公債型基金，順應美元貶值以及全球分散投資趨勢機會。