安聯投信：台股操作 更重視基本面及股價位階
安聯投信台股團隊表示，台股受到美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後可能面臨的調節壓力。隨著市場逐步消化短期雜音，一方面，企業獲利有望重新主導行情；一方面仍要留意短線漲多所面臨的評價與調節壓力，因此，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局仍以AI和半導體為主。
安聯投信台股團隊表示，關稅議題持續淡化，市場目光轉向亮眼的美國零售銷售數字和企業獲利，加上重要法說登場，財報表現亮眼、且淡化原本市場擔憂的匯率波動影響，加上美股再度攀高，激勵台股再攀揚。
安聯投信台股團隊表示，受到重要法說釋出利多消息激勵，電子股普遍走揚，包括：AI、機器人等概念股也走勢凌厲，資金輪動相對青睞具題材性概念股。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著川普關稅議題陸續底定，不確定因素逐漸消弭，美股續登高，加上重要法說相繼登場、半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空出盡，在企業獲利表現主導下，盤面資金健康輪動，台股展望正向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言