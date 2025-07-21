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安聯投信：台股操作 更重視基本面及股價位階

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，台股受到美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後可能面臨的調節壓力。隨著市場逐步消化短期雜音，一方面，企業獲利有望重新主導行情；一方面仍要留意短線漲多所面臨的評價與調節壓力，因此，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局仍以AI和半導體為主。

安聯投信台股團隊表示，關稅議題持續淡化，市場目光轉向亮眼的美國零售銷售數字和企業獲利，加上重要法說登場，財報表現亮眼、且淡化原本市場擔憂的匯率波動影響，加上美股再度攀高，激勵台股再攀揚。

安聯投信台股團隊表示，受到重要法說釋出利多消息激勵，電子股普遍走揚，包括：AI、機器人等概念股也走勢凌厲，資金輪動相對青睞具題材性概念股。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著川普關稅議題陸續底定，不確定因素逐漸消弭，美股續登高，加上重要法說相繼登場、半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空出盡，在企業獲利表現主導下，盤面資金健康輪動，台股展望正向。

台股 美股 匯率

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