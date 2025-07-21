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AI鏈法說 延續多頭火種

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股上周五（18日）在台積電（2330）法說會釋出優於市場預期展望的利多激勵下，指數大漲收市，本周蓄勢挑戰23,500點，市場也將焦點轉向富世達、欣興（3037）等AI指標廠即將登場的法說會內容。分析師認為，若相關AI鏈法說會也釋出優於市場預期的展望，將是推升大盤行情的新一波多頭火種。

根據統計，本周起至月底為止，已有31家公司排定將召開新一季度法說會，包括22日富世達、健喬、宜特，23日大同，24日中裕，29日智原、世界、力成、超豐，30日聯發科、聯電、光寶科、欣興、旺宏、精測，31日台達電、瑞昱、穩懋、中磊等公司，主要集中在AI供應鏈、生技、晶圓代工、IC設計等族群。

其中，聯發科的市值2.25兆元最大，台達電1.32兆元居次，其它市值超過千億元的上市櫃公司，還有聯電、瑞昱、光寶科、欣興、世界、力成等。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，台積電法說會後，投資人對第2季新台幣大幅升值帶來的負面預期心理正在消退，有助於更為理性分析各家財報的內容，因此，只要各公司第2季財報、下半年營運展望可符合、甚至優於市場預期，不僅可激勵自家股價走勢，也將成為台股再上攻的重要助力。

法說會 台積電 光寶科

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