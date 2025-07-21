台股雙軋行情動了 權王、AI供應鏈領軍衝鋒 有望上攻24K

台股上周再創23,468點反彈新高，隨多頭架構成形，部分法人、散戶遭軋空、軋空手壓力倍增。市場專家預期，在雙軋行情推動下，台股波段指數有望上探「24K（24,000點）」，其中，AI股仍是焦點。

上周權王台積電（2330）法說優於預期，大大舒緩市場對於新台幣升值將影響科技龍頭廠基本面表現的擔憂，加上關稅議題逐漸淡化、美股上周五（18日）那斯達克指數再創新高，使得市場對於後市台股走勢轉趨正向。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農等市場名師表示，台股目前有三大利多效應，首先，是雙軋行情顯現。代表散戶動向的融資餘額，7月1日為2,251億元，目前為2,281億元，僅小增約30億元，同時期融券張數由22.3萬餘張、增加至29.8萬餘張，增幅33.2%。

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另在法人動向上，去年下半年以來，成為盤面多頭司令的投信，7月以來不買反賣，賣超達171億元，反倒是今年前四月賣超逾7,436億元的外資，已連續回補持股，5月至今已買超4,894億元，在指數不斷走高中，部分持股不足、或偏空操作的法人、散戶，正面臨不輕的軋空、軋空手壓力。

二，在台積電營運擺脫新台幣升值、川普關稅等陰霾後，帶動上周加權指數收23,383點，已超越去年底收盤價23,035點，全年轉為正報酬，且在美股那斯達克指數創歷史新高中，後市向挑戰24,416點歷史新高邁出重要大步。

三、艾司摩爾（ASML）下半年展望雖現烏雲，但主要是受韓廠、中國大陸市場等影響，台積電在輝達H20恢復對陸銷售，並上修全年美元營收年成長幅度至30%後，儘管消費電子仍面臨旺季不旺的疑慮，但上市櫃公司獲利在AI供應鏈帶動下，法人預估第3、4季的單季獲利都有1兆元，全年約4兆元水準，將是台股多頭目前最有力的靠山。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國認為，技術面上，台股波段由24,416點、下跌至17,306點止跌反彈後，截至上周收盤，反彈幅度已超過黃金切割率的0.809，意味波段已正式由反彈、轉變為回升行情，後市有機會挑戰24,416點歷史新高。下半年業績展望佳的散熱、PCB、組裝、伺服器、晶圓代工、設備與耗材等AI供應鏈，將是盤面主流。