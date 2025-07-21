一周盤前股市解析／內需、製鞋、生技 可留意

台股在護國神山台積電（2330）於法說會的亮麗演出，股價在上周五（18日）盤中再創1,160元歷史新高中，指數一開盤即向上跳空232點，並快速衝上23,468點、再創今年3月以來波段新高，終場上漲269點至23,383點作收，成交量能略增至逾3,600億元，全周指數大漲632點。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電法說會落幕後，本周美國超級財報周由科技股接棒，也是盤面觀察重點。短線隨著美股持續創新高，科技股領頭，市場投資氣氛佳，預計指數將維持盤堅格局，後市觀察美國科技股財報與台美貿易談判結果，操作可先留意AI概念股、內需股、製鞋股。

統一投顧協理陳晏平表示，台積電法說優於預期，加上美對中晶片管制鬆綁，AI仍為趨勢主流，短線美股投資氣氛熱絡、國安基金持續護盤、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於台股持續攻堅。

但台灣新關稅數字尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，流動性佳的績優中大型權值股將是主流。族群來看，包括AI概念股、台積電供應鏈、PCB、生技、新台幣升值概念股等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，護國神山台積電財報表現優於市場預期，第2季每股獲利15.36元創下同期新高，隨AI及高效能運算強勁需求支撐，全年營運展望仍維持正向，有望持續帶動台股走強。而目前市場最大不確定性因素仍為美國關稅政策，以及半年報可能產生的匯兌損失帳面認列。

選股上，挑選以各產業龍頭、新台幣升值受惠為方向，聚焦AI伺服器、半導體、矽晶圓、散熱、CPO、BBU等產業，操作上嚴控資金持股水位，保持風險控管。