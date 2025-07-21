梁彥平專欄／AI主流強勢股 多方簇擁

美國對等關稅開啟新局，各國談判逐漸露出曙光，以及消費者物價報告顯示整體關稅成本轉嫁過程較市場預期緩和，對未來通膨上揚壓力也有所降溫，美股在關稅明朗化與降息預期的樂觀情緒中，指數再締波段新猷。台股受惠台積電（2330）財報指引正面，與輝達H20晶片重啟出貨中國大陸的激勵，指數也穩步走堅站穩23,000點關卡。

不過，儘管多頭氣勢強勁，川普政府尚未公布台灣稅率，市場擔憂半導體與出口產業受衝擊，且新台幣強升造成企業匯損將影響財報成績。台股中長期基本面雖然穩健，但短線關稅政策的不確定性與財報利空的測試，指數恐難脫高檔震盪格局。

川普對等關稅不確定性的噪音降低，股市逐步走出關稅陰霾，但各國新稅率課徵普遍高於10%，預期商品價格上行壓力增溫。貿易談判期間由於先前低價庫存的消化，以及廠商定價能力下降所致，關稅向終端市場傳導通膨的預期效果有限。然各國新稅率逐步上路，通膨壓力正逐步向中下游產業與終端消費者擴散。隨著勞動市場降溫，工資調漲力道趕不上物價增長幅度，消費萎縮所帶來經濟下滑疑慮令人憂心。

此外，各國搶在新關稅生效日前，製造業囤貨與拉貨動能提前透支，下半年消費性電子成長動能的修正幅度，將攸關廠商庫存能否持續良性循環。因此，儘管上半年關稅政策未明，股市卻呈現利空鈍化走勢，然下半年關稅明朗了，股市對利多卻出現信心不足的觀望。

台積電法說會不負眾望，卓越製程能力驅動長期成長趨勢不變，受惠AI算力支出熱潮與HPC需求的提振，享受AI快速成長的大餅，全年美元營收上修至30%，並維持強勁的資本支出，領頭羊將有助於台股挑戰新高。此外，美中關稅談判進展順利，科技銷售限制逐步放寬將促使美國AI大廠重返中國大陸市場，台廠供應鏈亦受惠美中監管環境的利好，多方買盤簇擁AI主流強勢股且展現量價齊揚的多頭結構。

國安基金延長進場護盤儼然成為台股回檔的護身符，但台美關稅結果仍未出爐，貿易協議影響的產業範圍亦不明朗，關稅課徵的風險仍將干擾投資人情緒，加上第2季財報將陸續揭曉，匯損稀釋獲利的幅度成為法人評價的焦點。因此，短線漲多且本益比偏高的個股將面臨技術面修正壓力，須提防股價波動加劇與追高的風險。

（作者是世新大學財金系副教授）