就市論勢／高股息殖利率股 抗震

盤勢分析

台灣受惠AI浪潮帶動強勁需求，以及美國關稅政策引發廠商提前拉貨，出口數據持續繳出亮眼成績單，尤其電子零組件及資通訊產品出口表現突出，6月出口總值持續創高、達530億美元，年增33.7%，反映台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

此外，政府積極推動產業創新政策，例如半導體先進製程發展、綠能產業投資等，也為台灣經濟長期發展注入新動能。整體而言，台灣經濟基本面穩固，企業獲利能力維持高檔，為台股提供良好支撐基礎。

美股近期開始公布第2季財報，其中，美國科技巨頭財報與股價波動對台股具有顯著帶動作用，特別是和AI供應鏈相關的產業與美股連動性高。若美股相關科技類股財報持續優於市場預期，未來營運展望也正向，將為台股續強提供動能。

美國尚未公布對台灣的對等關稅及半導體關稅稅率，因此國內仍受相關不確定因素干擾，可能為台灣下半年經濟成長及企業獲利埋下變數。對等關稅潛在壓力及挑戰雖不可免，但相較於4月初美國關稅剛發布時的高度混亂及不確定態勢，政府及企業已累積更多應變經驗，預期影響相對可控。

投資建議

面對當前台股盤勢，建議投資人專注於具備核心競爭力與長期成長潛力的產業和個股。AI相關產業仍是台股的核心支柱，特別是半導體先進製程、AI晶片設計、高效能運算（HPC）相關供應鏈，預期這些相關產業將持續受惠於全球數位轉型與AI應用擴大。

建議關注AI供應鏈相關企業，留意其訂單能見度與技術領先優勢。隨著AI應用擴大及主權AI興起，帶動AI資本支出持續增加，相關廠商營收、獲利可望持續成長。

此外，具備高股息殖利率且營運穩健的產業及個股，在市場震盪時能提供相對穩定的報酬，這些公司通常具備較佳的現金流與配息能力，可作為資產配置的選項之一，有助降低投資組合的波動性。