快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

就市論勢／高股息殖利率股 抗震

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信副投資長）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

台灣受惠AI浪潮帶動強勁需求，以及美國關稅政策引發廠商提前拉貨，出口數據持續繳出亮眼成績單，尤其電子零組件及資通訊產品出口表現突出，6月出口總值持續創高、達530億美元，年增33.7%，反映台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

此外，政府積極推動產業創新政策，例如半導體先進製程發展、綠能產業投資等，也為台灣經濟長期發展注入新動能。整體而言，台灣經濟基本面穩固，企業獲利能力維持高檔，為台股提供良好支撐基礎。

美股近期開始公布第2季財報，其中，美國科技巨頭財報與股價波動對台股具有顯著帶動作用，特別是和AI供應鏈相關的產業與美股連動性高。若美股相關科技類股財報持續優於市場預期，未來營運展望也正向，將為台股續強提供動能。

美國尚未公布對台灣的對等關稅及半導體關稅稅率，因此國內仍受相關不確定因素干擾，可能為台灣下半年經濟成長及企業獲利埋下變數。對等關稅潛在壓力及挑戰雖不可免，但相較於4月初美國關稅剛發布時的高度混亂及不確定態勢，政府及企業已累積更多應變經驗，預期影響相對可控。

投資建議

面對當前台股盤勢，建議投資人專注於具備核心競爭力與長期成長潛力的產業和個股。AI相關產業仍是台股的核心支柱，特別是半導體先進製程、AI晶片設計、高效能運算（HPC）相關供應鏈，預期這些相關產業將持續受惠於全球數位轉型與AI應用擴大。

建議關注AI供應鏈相關企業，留意其訂單能見度與技術領先優勢。隨著AI應用擴大及主權AI興起，帶動AI資本支出持續增加，相關廠商營收、獲利可望持續成長。

此外，具備高股息殖利率且營運穩健的產業及個股，在市場震盪時能提供相對穩定的報酬，這些公司通常具備較佳的現金流與配息能力，可作為資產配置的選項之一，有助降低投資組合的波動性。

關稅 台股 AI

延伸閱讀

川普政府產業與國別關稅 8月1日將同步生效

台積電法說亮眼股價創新高 台股挑戰2月前高23,732點

等待新「對等關稅」公布答案

載板景氣回溫的績優股─欣興

相關新聞

台股雙軋行情動了 權王、AI供應鏈領軍衝鋒 有望上攻24K

台股上周再創23,468點反彈新高，隨多頭架構成形，部分法人、散戶遭軋空、軋空手壓力倍增。市場專家預期，在雙軋行情推動下...

AI穿戴裝置風潮 帶旺台廠

隨著AI應用從智慧手機擴及到筆電，近年來包括VR頭盔、智慧眼鏡等穿戴式裝置也開始支援AI功能，推升AI穿戴式裝置風潮興起...

就市論勢／高股息殖利率股 抗震

台灣受惠AI浪潮帶動強勁需求，以及美國關稅政策引發廠商提前拉貨，出口數據持續繳出亮眼成績單，尤其電子零組件及資通訊產品出口表現突出，6月出口總值持續創高、達530億美元，年增33.7%，反映台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

一周盤前股市解析／內需、製鞋、生技 可留意

台股在護國神山台積電於法說會的亮麗演出，股價在上周五（18日）盤中再創1,160元歷史新高中，指數一開盤即向上跳空232...

梁彥平專欄／AI主流強勢股 多方簇擁

美國對等關稅開啟新局，各國談判逐漸露出曙光，以及消費者物價報告顯示整體關稅成本轉嫁過程較市場預期緩和，對未來通膨上揚壓力...

AI鏈法說 延續多頭火種

台股上周五（18日）在台積電法說會釋出優於市場預期展望的利多激勵下，指數大漲收市，本周蓄勢挑戰23,500點，市場也將焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。