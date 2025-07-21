快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

AI穿戴裝置風潮 帶旺台廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著AI應用從智慧手機擴及到筆電，近年來包括VR頭盔、智慧眼鏡等穿戴式裝置也開始支援AI功能，推升AI穿戴式裝置風潮興起，包括蘋果、Meta、小米、Google等品牌廠也都在積極布局，競逐新藍海商機，同步引爆台灣零組件供應商新商機。

目前Meta在AI穿戴式裝置布局最深且最廣，旗下不僅有VR頭盔，同時也還有AI智慧眼鏡產品線，布局速度堪稱業界之最，而Google日前在開發者大會也宣布將重返AI眼鏡市場，引發市場高度關注。

蘋果方面，雖然第一代Vision Pro問世後叫好不叫座，但Vision Pro 2很可能在明年問世，若終端價格能進一步向下調整，以蘋果的品牌影響力，很可能掀起一波市場洗牌戰。

此外，據傳蘋果目前也在積極開發擴增實境眼鏡Apple Glass，並且已被蘋果執行長庫克列為優先推動的未來產品。業界人士認為，Apple Glass的目標就是創造出沒有頭戴裝置笨重感、同時保留處理與音訊功能的平視顯示器，這對於蘋果、甚至任何一家公司都會是個極大的工程難題。業界推估，去年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，今年將增長到1,000萬副。

供應鏈方面，玉晶光（3406）近年深耕AR／VR等應用，陸續切入索尼、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／ＭＲ頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理日前表示，看好智慧眼鏡銷售量有望因AI功能而提升，並進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

蘋果 VR AI

延伸閱讀

1分鐘看世界／支付業者Block納入標普500 凸顯加密幣正邁向主流

臉書洩個資高層個人被求償80億美元案和解！ 祖克柏再躲過出庭

Meta狂蓋資料中心 AI伺服器鏈吃香喝辣

Meta砸數千億美元狂蓋資料中心 容量達數百萬瓩 首座明年上線

相關新聞

台股雙軋行情動了 權王、AI供應鏈領軍衝鋒 有望上攻24K

台股上周再創23,468點反彈新高，隨多頭架構成形，部分法人、散戶遭軋空、軋空手壓力倍增。市場專家預期，在雙軋行情推動下...

AI穿戴裝置風潮 帶旺台廠

隨著AI應用從智慧手機擴及到筆電，近年來包括VR頭盔、智慧眼鏡等穿戴式裝置也開始支援AI功能，推升AI穿戴式裝置風潮興起...

就市論勢／高股息殖利率股 抗震

台灣受惠AI浪潮帶動強勁需求，以及美國關稅政策引發廠商提前拉貨，出口數據持續繳出亮眼成績單，尤其電子零組件及資通訊產品出口表現突出，6月出口總值持續創高、達530億美元，年增33.7%，反映台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

一周盤前股市解析／內需、製鞋、生技 可留意

台股在護國神山台積電於法說會的亮麗演出，股價在上周五（18日）盤中再創1,160元歷史新高中，指數一開盤即向上跳空232...

梁彥平專欄／AI主流強勢股 多方簇擁

美國對等關稅開啟新局，各國談判逐漸露出曙光，以及消費者物價報告顯示整體關稅成本轉嫁過程較市場預期緩和，對未來通膨上揚壓力...

AI鏈法說 延續多頭火種

台股上周五（18日）在台積電法說會釋出優於市場預期展望的利多激勵下，指數大漲收市，本周蓄勢挑戰23,500點，市場也將焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。