AI穿戴裝置風潮 帶旺台廠

隨著AI應用從智慧手機擴及到筆電，近年來包括VR頭盔、智慧眼鏡等穿戴式裝置也開始支援AI功能，推升AI穿戴式裝置風潮興起，包括蘋果、Meta、小米、Google等品牌廠也都在積極布局，競逐新藍海商機，同步引爆台灣零組件供應商新商機。

目前Meta在AI穿戴式裝置布局最深且最廣，旗下不僅有VR頭盔，同時也還有AI智慧眼鏡產品線，布局速度堪稱業界之最，而Google日前在開發者大會也宣布將重返AI眼鏡市場，引發市場高度關注。

蘋果方面，雖然第一代Vision Pro問世後叫好不叫座，但Vision Pro 2很可能在明年問世，若終端價格能進一步向下調整，以蘋果的品牌影響力，很可能掀起一波市場洗牌戰。

此外，據傳蘋果目前也在積極開發擴增實境眼鏡Apple Glass，並且已被蘋果執行長庫克列為優先推動的未來產品。業界人士認為，Apple Glass的目標就是創造出沒有頭戴裝置笨重感、同時保留處理與音訊功能的平視顯示器，這對於蘋果、甚至任何一家公司都會是個極大的工程難題。業界推估，去年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，今年將增長到1,000萬副。

供應鏈方面，玉晶光（3406）近年深耕AR／VR等應用，陸續切入索尼、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／ＭＲ頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理日前表示，看好智慧眼鏡銷售量有望因AI功能而提升，並進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。