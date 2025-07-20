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美利達下半年台灣廠出貨可望回升 但法人評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖為美利達MERIDA於2025台北國際自行車展攤位。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
圖為美利達MERIDA於2025台北國際自行車展攤位。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

美利達（9914）公布6月營收25.2億元，年減21.1%、月增30.7%，優於市場預期，同時看好台灣廠今年下半年出貨狀況中，但法人機構對整體評價仍維持中立。

法人機構表示，美利達因部份訂單集中出貨、推升6月單月營收優於預期，但整體仍較去年同期下滑兩成，預期今年對歐美市場的出貨可望恢復成長，電動自行車及高階運動自行車的銷售表現可望較佳，將推動台灣廠今年的出貨量回升。

但中國大陸市場的銷售量將高檔回落，主要由於基期已高及先前累積的需求已消化完畢，預期大陸市場的出貨量將有兩位數的下滑；另外，轉投資的SBC獲利已回穩，暫時不會再有高額虧損認列出現。

整體評價來說，預期中國大陸自行車市場對高階自行車款的需求已高檔下滑，歐美市場可望落底，但匯率及關稅將影響營收獲利下，維持投資建議為中立。

電動自行車 營收

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