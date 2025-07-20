美股那指再創高 法人：台股本周關注美科技財報

美股18日漲跌互見，科技股為主的那斯達克指數勁揚再創新高，台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.12%，台指期夜盤收23191點，下跌69點，台積電期貨夜盤小跌5點、收1145點，外資在台指期淨空單降至4.8萬口。

法人表示，台股短期多頭力道可持續，短線留意台股市場樂觀情緒上升、市場是否爆量，本周關注美科技股財報動向。

美股道瓊工業指數18日下跌142.30點或0.32%，收44342.19點，標準普爾500指數微跌0.57點或0.01%，收6296.79點。科技股那斯達克指數上漲10.01點或0.05%，收20895.66點，費城半導體指數小跌5.018點或0.09%，收5732.625點。

在台指期淨部位，三大法人18日淨多單減少779口至1042口，其中外資淨空單減少4207口至4萬8010口。

台股加權指數18日上漲269.85點，收在23383.13點，成交值新台幣3687.4億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超合計419.44億元，其中外資及陸資買超309.24億元，根據統計，外資連4買台股。

保德信基金經理人張芷菱表示，近期台股投資氛圍隨著美股持續創高、美國對中國晶片管制鬆綁、晶圓龍頭大廠指標股財報亮眼等，技術面明顯轉強，短期多頭力道可持續。

永豐證券投資顧問指出，美國解除輝達H20晶片銷售禁令，帶動AI族群表態，硬體廠商受惠，台灣無疑繼續獲利。

展望台股後市，張芷菱表示，本周美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉（Tesla）、Google、英特爾（Intel）等財報與展望，將成為市場觀察重點。永豐證券投資顧問提醒，短線留意台股市場樂觀情緒上升、市場是否爆量。

觀察關稅因素，張芷菱指出，台灣關稅數據尚未出爐，仍為干擾投資情緒的變數之一，時序進入除權息旺季，第3季景氣前景待觀察，可留意具有殖利率保護、相對具優勢個股。

永豐證券投資顧問指出，儘管美國總統川普連發關稅函，單看個別國家均受關稅影響，但整體來看，主要國家都有影響，彼此差別不大。