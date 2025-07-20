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台積電法說亮眼股價創新高 台股挑戰2月前高23,732點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

加權指數18日上漲269點，收在23,383點，成交量3,812億元。籌碼面部分，三大法人買超419.0億元，其中外資現貨買超310.0億元，期貨淨空單減少4,207口至48,010口，投信買超33.7億元，自營商買超75.1億元。台股上周上漲632點，漲幅2.7%。

永豐期貨指出，台股18日在台積電（2330）法說會利多與美股續創新高帶動下呈現高檔震盪收紅。加權指數開盤跳空上揚，早盤一度大漲近300點，創下波段新高，但隨著市場對利多消息消化，盤中出現震盪，部分獲利了結賣壓浮現，使指數漲幅收斂，顯示多頭動能仍在，但追價意願轉趨保守。

台積電在法說會中公布第2季獲利創下歷史新高，並上調全年營收成長預期至30%，激勵股價走強，離歷史新高僅一步之遙，近期有機會再創新高，但短線已反映不少利多，AI、高效運算、IC設計等相關個股也表現活躍，市場資金明顯自權值股輪動至中小題材。

永豐期貨表示，整體來看，台股在利多激勵下仍有表現空間，但指數處於歷史高檔區，技術指標出現鈍化跡象，加上外資動能尚未全面轉強，使得指數短線漲勢易受限。後續須觀察台積電能否續強，以及資金是否能有效輪動帶動市場續攻。操作上建議保留部分現金，提高風險控管，伺機布局具基本面支撐且籌碼穩定的個股。

期貨 台股 台積電

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