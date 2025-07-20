市值兆元俱樂部 衝上八檔…台達電今年來增逾2,000億受矚目

台股指數再創反彈新高，市值突破1兆元的上市櫃公司家數一口氣增加至八家，創下歷史新高。

另外，在市值增加的部分，包括台積電、台達電（2308）、台光電、玉山金、奇鋐等五家今年來市值增加均逾千億元，成為本波資本市場亂戰的大贏家。

台股今年初受DeepSeek橫空出世、台積電赴美加碼投資千億美元、4月初川普宣布對等關稅等衝擊，外資前四月連月賣超，這段期間，大盤見到17,306點今年來低點後，隨美中關稅戰暫時停火、新台幣升值，外資買盤開始回流，5月加碼2,199億元後，6月又買超933億元，帶動大盤陸續收復半年線與年線等重要失土。

7月來，外資再加碼逾千億元，帶動大盤大漲，許多上市櫃公司市值也跟著大躍進。截至上周五（18日）止，台積電市值攀升至29.95兆元，市值占大盤比重39.64%，穩坐台股權王寶座；鴻海、聯發科各達2.29兆元、2.25兆元，占比3.04%、2.98%，分居二、三名；另外，市值突破兆大關的還有台達電1.32兆元、富邦金1.27兆元、廣達1.05兆元、國泰金1.01兆元、中華電1兆元。

目前有八家公司市值突破1兆元大關，目前新增一家中華電，對比去年底的七家、2023年的三家（台積電、聯發科、鴻海）、2022年的兩家（台積電、鴻海），市值破兆元的家數，已創下歷史新高。

另外以今年來市值增加金額來看，以台積電增加2.07兆元最多，再來依序是台達電2,039億元、台光電1,470億元、玉山金1,287億元、奇鋐1,044億元，共有五家增加逾千億元。其它增加逾500億元的公司還有川湖、中信金、緯創、彰銀、信驊、世芯-KY、貿聯-KY、漢唐、兆豐金。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農表示，台股在面臨川普對等關稅、半導體關稅等政策威脅時，市場對後市疑慮升溫，因此，資金往下半年景氣透明度較高、業績成長、高現金殖利率等族群移動的速度加快，例如在台積電法說會內容遠優於預期之後，市場認同度最高的晶圓代工、組裝、伺服器、組裝等AI股，以及金控股，預期在不確定性因素未解除之前，資金匯聚的趨勢將不易改變。