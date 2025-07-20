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世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

外資加碼百億元股 聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

外資今年以來操作多空翻轉如翻書，動輒數百億元的買超、賣超，常令市場眼花撩亂。今年至今，累計仍賣超逾2,500億元，但觀察其中進出的個股，買超台積電（2330）、台光電等14檔個股的金額均突破百億元大關，帶動股價來到近年或歷史新高區，成為盤面最耀眼的族群。

外資自今年以來，先賣再買，雖5月迄今已買超4.894億元，全年到目前仍賣超2,541億元，但持股內容大不同；賣超組裝、漲多金控、筆記型電腦（NB）、海運等族群，積極加碼營運前景透明度高、業績成長趨勢明確的晶圓代工、PCB、高速傳輸、伺服器零組件等AI供應鏈，記憶體、高現金殖利率等個股。

其中，外資光台積電一檔的買超金額就達533億元，台光電340億元，奇鋐也有317億元，中華電172億元、群聯170億元，其它超過百億元的還有聯詠、玉山金、金像電、光寶科、川湖、台達電、信驊、康霈*、啟碁等，這些逆勢大買個股，也吸引市場目光。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，雖台股受川普關稅等政策影響，行情震盪，市場對後市多空莫衷一是。不過，隨台積電法說會亮麗演出後，外資買盤將持續回歸，但如何選股考驗眾基金經理人，目前看來業績成長股、高現金殖利率股成為許多資金的最愛，當中，今年前景無虞、業績高成長股的AI供應鏈成為主要首選，而這些外資逆勢加碼的個股，股價也將成為盤面最耀眼的聚焦點。

外資 台積電 個股

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