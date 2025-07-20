股價衝高尖兵 有望續航…台積電、技嘉、世芯等將扮領漲先鋒

台積電（2330）獲利及展望驚艷市場，激勵市場買盤信心歸隊，台股再創波段新高。法人認為，本周行情持續看多，建議投資人可以留意台積電、金居、技嘉等在內的14檔尖兵股，有望成為本周續漲領航員。

加權指數上周五（18日）上漲269點，收23,383點，再創反彈後新高，許多個股股價看回不回。根據CMoney統計，18日共有39檔強勢股漲幅領先大盤改寫今年新高價，更有多檔股價一舉改寫掛牌新天價。

這些股價創今年來新高、乃至創歷史新高個股，大多有三大法人青睞。台積電、彰銀、金居、技嘉、金像電、奇鋐、新盛力、亞翔、台達電、世芯-KY、台光電、漢唐、大量、勤誠等，近五日都獲買超逾千張。

進一步來看，人工智慧（AI）股仍是資金著墨重點。台積電事長魏哲家表示，AI晶片代工需求持續強勁，也帶動相關供應鏈及AI股股價一飛衝天，除台積電收1,155元改寫新高，金像電、奇鋐、新盛力、台達電、台光電、漢唐、勤誠也創新高。今年以來，勤誠累積漲幅高達103.3%、台光電65.8%、漢唐及新盛力漲幅更是超過五成。

另一方面，彰銀、金居、技嘉、亞翔、世芯-KY、大量股價也創今年新高，近周籌碼面也有三大法人穩定支持。這些個股有不少是目前產業能見度最高的AI類股，反應中長期發展趨勢。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光認為，行情若沒有出現三大止漲訊號，建議投資人持續偏多操作，台股將有機會挑戰前波1月7日的23,943高點。止漲訊號一，台股日成交量超過5,500億元；訊號二，如台積電等指標股跌破月線；訊號三，外資期貨淨空單再度攀高。

台新投顧副總經理黃文清持續看好AI類股，受惠於生成式AI興起，應用面涵蓋雲端訓練、自駕車、機器人、醫療等，2022年市場規模4,500億美元，到2029年時將放大至1.52兆美元。近期美國科技股強勢，多檔半導體、雲端服務廠商股價不斷改寫新高，大多也是受惠於AI產業蓬勃發展。