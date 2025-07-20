快訊

世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

股價衝高尖兵 有望續航…台積電、技嘉、世芯等將扮領漲先鋒

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）獲利及展望驚艷市場，激勵市場買盤信心歸隊，台股再創波段新高。法人認為，本周行情持續看多，建議投資人可以留意台積電、金居、技嘉等在內的14檔尖兵股，有望成為本周續漲領航員。

加權指數上周五（18日）上漲269點，收23,383點，再創反彈後新高，許多個股股價看回不回。根據CMoney統計，18日共有39檔強勢股漲幅領先大盤改寫今年新高價，更有多檔股價一舉改寫掛牌新天價。

這些股價創今年來新高、乃至創歷史新高個股，大多有三大法人青睞。台積電、彰銀、金居、技嘉、金像電、奇鋐、新盛力、亞翔、台達電、世芯-KY、台光電、漢唐、大量、勤誠等，近五日都獲買超逾千張。

進一步來看，人工智慧（AI）股仍是資金著墨重點。台積電事長魏哲家表示，AI晶片代工需求持續強勁，也帶動相關供應鏈及AI股股價一飛衝天，除台積電收1,155元改寫新高，金像電、奇鋐、新盛力、台達電、台光電、漢唐、勤誠也創新高。今年以來，勤誠累積漲幅高達103.3%、台光電65.8%、漢唐及新盛力漲幅更是超過五成。

另一方面，彰銀、金居、技嘉、亞翔、世芯-KY、大量股價也創今年新高，近周籌碼面也有三大法人穩定支持。這些個股有不少是目前產業能見度最高的AI類股，反應中長期發展趨勢。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光認為，行情若沒有出現三大止漲訊號，建議投資人持續偏多操作，台股將有機會挑戰前波1月7日的23,943高點。止漲訊號一，台股日成交量超過5,500億元；訊號二，如台積電等指標股跌破月線；訊號三，外資期貨淨空單再度攀高。

台新投顧副總經理黃文清持續看好AI類股，受惠於生成式AI興起，應用面涵蓋雲端訓練、自駕車、機器人、醫療等，2022年市場規模4,500億美元，到2029年時將放大至1.52兆美元。近期美國科技股強勢，多檔半導體、雲端服務廠商股價不斷改寫新高，大多也是受惠於AI產業蓬勃發展。

台積電 台光電 AI

延伸閱讀

台積電先進製程業務大增 化工廠拚半導體供應鏈商機

台幣走升 央行擴大穩匯

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

半導體需求強勁！中科：重返兆元園區 台積電建4座廠時程曝

相關新聞

市值兆元俱樂部 衝上八檔…台達電今年來增逾2,000億受矚目

台股指數再創反彈新高，市值突破1兆元的上市櫃公司家數一口氣增加至八家，創下歷史新高。

PCB廠旺季到 內外資卡位…富喬、台光電等拚擴大成長動能

印刷電路板（PCB）族群旺季到，資金卡位業績成長股，其中人工智慧（AI）驅動商機以材料商成長大於PCB，PCB上游玻纖一...

股價衝高尖兵 有望續航…台積電、技嘉、世芯等將扮領漲先鋒

台積電獲利及展望驚艷市場，激勵市場買盤信心歸隊，台股再創波段新高。法人認為，本周行情持續看多，建議投資人可以留意台積電、...

外資加碼百億元股 聚光

外資今年以來操作多空翻轉如翻書，動輒數百億元的買超、賣超，常令市場眼花撩亂。今年至今，累計仍賣超逾2,500億元，但觀察...

就市論勢／AI供應鏈、綠能 吸睛

因美國尚未公布台灣關稅稅率，市場觀望氣氛較濃。除了關稅，隨著第2季季報陸續在7月中下旬公布，市場開始聚焦檢視企業的獲利能力，以及對下半年景氣展望。

中小題材股 短多點火

市場觀望權王法說，台股昨（17）日「量縮價漲」，盤面資金轉戰櫃買中小型題材股，富喬（1815）、合一等吸引短多點火，股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。