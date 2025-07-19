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外資圈掀調升潮…花旗最高 台積目標價上看1,400元
台積電（2330）法說會端出亮麗財報，驚艷市場，在外資券商掀起調升目標價狂潮，其中，花旗證券喊出上看1,400元，暫居外資圈最高。在法人圈同步看多下，台積電昨（18）日股價盤中創下1,160元波段新高，一度追平歷史天價，終場上漲25元收1,155元。
統整各家外資券商，花旗證券由1,280元上修至1,400元；摩根士丹利（大摩）證券由1,288元升至1,388元，且為首選（Top Pick）個股；高盛由1,210元調升至1,370元；野村由1,280元上修至1,310元；大和資本由1,200元升至1,250元，各家皆維持「優於大盤」或「買進」評等。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，輝達H20晶片恢復出貨至中國大陸，對台積電是利多消息。台積電後續股價表現可觀察三大重點，包括2026年CoWoS產能規劃、晶圓價格談判結果，以及是否有半導體關稅豁免或延長寬限期等，若有利好消息，將推升股價。
詹家鴻認為，台積電明年3奈米與4奈米製程產能仍將十分吃緊，有利後續調漲價格。他並預估台積電2026年營收可望年增20%，主要受惠多個成長因素，包括雲端AI晶片營收再年增30%至40%；英特爾將NovaLake CPU與GPU等相關業務委外給台積電2奈米製程生產。
綜合分析師看法，儘管面臨匯率逆風，台積電仍維持長期毛利率目標在53%以上，並持續推動「販售價值」策略，意味台積電可能正與客戶協商明年定價。大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成提醒，台積電的成長反映其自身技術與客戶優勢，而非整體產業同步回溫。
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