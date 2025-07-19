法人：留意四個止漲訊號

台股本周連漲四天，昨（18）日續創波段高點。法人表示，台股目前仍是多頭氣盛，挑戰歷史新高分三關，先看23,500點，再看24,000點，接下來不排除有機會挑戰24,416點歷史高點；但前提是不能看到四個「止漲訊號」，分別台股不能出現超過5,500億元的爆量、台積電（2330）指標股不能轉弱、外資空單不能實現、新台幣對美元匯率不能觸及6月起升點的29.8價位。

在台股震盪走堅下，法人同時提醒，須關注三大變數，一是美國何時公布對台關稅稅率；二是台股仍處千點巨量套牢區22,500點~23,500點，恐有獲利了結賣壓；三是第2季財報陸續公布，是否符合市場期待。

法人建議，隨上市櫃公司第2季財報陸續公布，營運表現較佳個股將有利股價表現，盤面可優先聚焦人工智慧（AI）以及半導體設備相關族群，且股價表態突破前高的強勢股。

凱基投顧分析，台股昨天盤中高點23,468點已逼近23,500點附近壓力，雖然最後未能收最高，卻留下多方缺口，因此短線支撐可上移至當天缺口下緣位置23,159點，只要震盪拉回守住23,159點，配合成交量持續維持月均水準，盤勢仍可延續目前驚驚漲創高格局，上檔將持續挑戰23,500點。

法人表示，隨川普政府陸續寄出關稅通知函，但與台灣的協商仍在進行，其結果對台股仍有一定程度的影響，牽動投資人敏感神經。