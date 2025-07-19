權王領漲 台股外資連四買…財報亮眼、財測樂觀化解市場疑慮

台股昨（18）日在台積電（2330）端出亮眼財報，帶頭領漲下，吸引外資大舉買超310億元，一度推升指數大漲354點，終場終場上揚269.85點，收在23,383.13點，連四紅，超過去年底封關點位；單周大漲632點，周線連四紅。

三大法人昨天同步站在買方，聯手買超419億元，其中，外資買超310億元，主要買超台積電、世芯-KY、聯發科、台光電等，並在期貨市場大舉回補未平倉淨空單4,207口，使淨空單降至48,010口，外資累計連四買，金額達639.4億元；投信買超33.7億元，買超世芯-KY、中美晶、台新金、環球晶等；自營商買超75.9億元。八大公股行庫逢高調節73.4億元。

台股行情及觀盤重點

台積電法說會前市場憂心受到景氣和匯率影響，但台積電公布亮眼成績以及樂觀財測化解市場疑慮，電子權值股昨天扮演領漲要角，台積電盤中追平年初創下的新天價1,160元，市值逾29.9兆元，一度跨越30兆元整數關卡。台積電今年上半年美元營收年增幅大超標達約四成，法人看好台積全年成長上修機率增，原先公司估計成長25%區間，可望上修至30%區間（成長31-40%、中間值約35%）。

各類股漲跌互見，其中以半導體、電子零組件族群漲幅1.9%、1.8%最為強勢。千金股漲多跌少，以川湖上漲7.8%、台光電上揚5.3%表現最為亮眼，台光電昨天站穩千元之上，收在1,025元，台股重現19千金榮景。

台積電董事長魏哲家在法說會上提到，客戶認為機器人市場將是電動車的十倍；近期在大陸參加北京鏈博會的輝達執行長黃仁勳也重申，AI下波浪潮將是機器人系統，帶動昨日多檔機器人概念股包括和椿、昆盈等漲停，成為盤面亮點。已跨入人形機器人模組的大立光，因兼具蘋果新一代iPhone將開始備貨題材，也回補4月關稅戰股災時的空方缺口。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總黃文清等看法，川普關稅議題陸續底定，不確定因素逐漸消弭，美股續登高，企業半年報與未來展望陸續揭曉，在企業獲利表現主導下，盤面資金輪動，預期下檔空間有限。建議可聚焦AI、半導體與政策作多題材股，包括AI伺服器產業鏈中，受惠功耗提升的BBU、散熱模組、機殼、載板等，以及具備高效能優勢的ASIC概念股等。