台積電法說後…外資圈輪番加碼目標價、這家最高上看1,800元

台積電（2330）18日盤中創下1,160元波段新高，同時追平歷史天價。自台積電法說會後，外資圈輪番加碼調升目標價。其中，投資研究機構晨星（Morningstar）最高上看1,800元，暫居外資圈最高。綜合外資法人建議，投資人適時在匯率影響市場情緒走弱時逢低布局。

統整各家外資券商，晨星調升台積電目標價，由1,700元上調至1,800元，上漲空間約達59.3%，目前暫居外資圈目標價最高；花旗證券由1,280元上修至1,400元，居次。

另外，摩根士丹利（大摩）證券由1,288元升至1,388元，且為首選（Top Pick）個股；高盛由1,210元調升至1,370元；野村由1,280元上修至1,310元；滙豐由1,280元升至1,305元；大和資本則由1,200元升至1,250元，各家皆維持「優於大盤」或「買進」評等。

三大關鍵催化劑 還可能續推台積股價

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，H20晶片恢復出貨對台積電而言是利多消息，而台積電後續若具備三大關鍵催化劑，將成為推升股價的觀察重點，包括：2026年CoWoS產能規劃、晶圓價格談判結果，以及半導體關稅豁免（或延長寬限期）等相關政策進展。

事實上，台積電2026年3奈米與4奈米製程產能仍將十分吃緊，有利後續調漲價格。基於此，詹家鴻預估台積電2026年營收可望年增20%，主要受惠以下四大成長驅動：雲端AI晶片營收再年增30%至40%；Intel將NovaLake CPU與GPU等相關業務委外給台積電2奈米製程生產；台積電積極搶攻中國大陸AI市場，如B40晶片訂單等；半導體景氣回溫，需求逐步恢復。

面臨不確定性仍上修成長預估 主要反映台積電自身優勢、而非產業回溫

展望後市，綜合高盛半導體產業分析師呂昆霖、大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成表示，儘管面臨匯率逆風，台積電仍維持長期毛利率目標在53%以上，並持續推動「販售價值」策略，意味台積電可能目前正與客戶協商2026年的定價。

不過，儘管仍面臨關稅與匯率等總體經濟不確定性，台積電仍上修2025年美元計價營收成長預估，主因來自AI需求遠超預期。徐禕成提醒，此成長更多反映台積電自身技術與客戶優勢，而非整體產業同步回溫。特別是在關稅不確定性下，許多非AI領域上半年提前拉貨，實際需求仍偏疲弱，尤其是消費性應用，恐導致下半年晶片周期出現放緩跡象。