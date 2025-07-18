就市論勢／消費性電子 先避開

盤勢分析

重要法說報佳音及美股續攀高、那斯達克攜手標普500寫下歷史新高紀錄等利多提振，昨（18）日台股漲269點，收23,383點。成交量3,774億元。周線收紅。

針對近期盤勢，關稅議題持續淡化，市場目光轉向亮眼的美國零售銷售數字和企業獲利，加上重要法說登場，財報表現亮眼且淡化原本市場擔憂的匯率波動影響，加上美股再度攀高，激勵台股攀揚。

電子股普遍走揚，包括人工智慧（AI）、機器人等概念股走勢強勁，資金輪動相對青睞具題材性概念股。另一方面，美國通過「大而美」法案，赴美投資企業可望獲得投資抵減優惠，有利美國消費動能，台灣企業連帶受惠。

就基本面，AI需求比預期好且應用層面擴大，例如特殊應用晶片（ASIC）伺服器具備高客製化與低預算壓力，搭配未來逐漸轉向AI推論時代應用需求，有利ASIC AI伺服器出貨持續成長，相關供應鏈產能受惠。

隨川普關稅議題陸續底定，不確定因素逐漸消弭，美股續登高，加上重要法說相繼登場、半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空出盡，在企業獲利表現主導下，盤面資金健康輪動，台股展望正向。

投資建議

展望後市，台股受到美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後可能面臨調節壓力。隨著市場逐步消化短期雜音，一方面企業獲利有望重新主導行情；一方面仍要留意短線漲多面臨的評價與調節壓力，建議台股操作更重視基本面及股價位階，布局仍以AI和半導體為主。

考量AI長期發展潛力，以及全球相關基礎建設需求挹注與成長，AI相關仍是布局主軸；建議投資人可留意具成長題材與政策支持族群，避開消費性電子等族群。