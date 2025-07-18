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一周熱門零股／0050、台積電 人氣指標

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於台積電亮麗的法說會內容、以及遲遲未公布的台灣對等關稅稅率，指數驚驚漲，零股投資人進場意願受到影響，包括元大台灣50（0050）、台積電等，成為市場焦點。

市場專家指出，目前聯準會（Fed）官員對未來利率走向出現分歧，有的官員認為，有許多理由預期關稅對經濟影響可能需要數個月才能顯現，甚至可能長達二個季度，因此現在判斷關稅是否引發新一輪令人擔憂的通膨為時過早；但也有官員重申今年降息二次是合理的，且不能一直等待，月底會議將牽動台股下一步動向。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強為，元大台灣50、台積電、元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦台50、欣興、鴻海、富喬、台新金。

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