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ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 漲5%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

川普政府鬆綁輝達（NVIDIA）H20晶片銷售禁令，加上權王法說會報喜，台股本周先蹲後跳，收復23,000點大關，續創本波反彈高點，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果正二N（02001L）漲5.36%居冠。

受惠關稅議題淡化、美聯準會（Fed）降息預期增溫、美國放行輝達出口H20晶片至中國大陸、台積電調高全年美元營收目標等，美科技股延續強勢格局，台股跟進補漲，統計集中市場單周漲632點或2.77%，櫃買市場周線漲2.80點或1.20%，兩市同步連二漲。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有兩成績效打敗兩市大盤，富邦蘋果正二N挾槓桿威力，在多頭行情時如魚得水，本周上漲5.36%登上冠軍寶座，元大上櫃ESG龍頭N、統一智慧電動車N分居二、三，單周漲幅各為4.43%、3.68%。

本周前段班主要分布於蘋果、市值型等特色，包括元大加權N、富邦存股雙十N、統一特選台灣5GN、富邦特選蘋果N、策元大加權策略N、元大綠能N、元大上櫃ESG成長N等，單周漲幅在2.19%至2.95%不等。

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