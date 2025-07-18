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興櫃一周回顧／耐特勁揚48% 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.5%，表現最強興櫃股由新掛牌的半導體關鍵塑料材料商耐特（8058）奪下，周漲幅超過四成。

本周漲幅超過一成檔數有30檔，前十強在18%至48.4%間，以產業分布觀察，資金集中電子和生技醫療股，科技股五檔、生技醫療股四檔，其餘一檔為綠能環保股。

周漲幅前十強依序為半導體關鍵塑料材料股耐特48.4%、生技醫療股亞果生醫46.6%、新藥及新醫材研發商禾生技34.8%、醫療耗材供應鏈諾亞克26.3%、電子零組件製造股恆勁科技24.9%、新藥開發股安成生技23.4%、綠能環保股傑智環境21.9%、光通訊跳接線廠連訊21.2%、電子零件組件製造股美強光20.2%、資料儲存控制IC股智微18%。值得一提的是，諾亞克和連訊連續兩周入列周漲幅前十強。

興櫃新兵耐特15日以52元參考價登錄興櫃，受惠半導體設備和材料本土化激勵，切入家登精密供應鏈。

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