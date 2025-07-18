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凱基證獨家推出財管專業顧問認證 滿足客戶全方位財管需求

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨著高資產客群對財富管理需求日益升溫，凱基證券再次領先業界，推出全台獨家的「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，培訓課程近日開課，全面強化銷售團隊於稅務、信託、傳承與全方位投資等領域的專業實力，落實「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，協助財管客戶實現長遠財務目標。

證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達新台幣2,720億元，近兩年成長幅度達25%；瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》亦指出，台灣資產超過百萬美元的富裕人口已近76萬人，不僅為新加坡兩倍，更位居全球第15名。

凱基證券因應客戶需求轉變，繼2024年領先推出「ETF專業顧問(ETFP)」認證後，再度合作證基會打造實戰導向「財富管理專業顧問(WMP)」認證，涵蓋稅務規劃、股權傳承、信託架構、資產配置與投資建議等核心主題，並透過筆試與口試雙軌檢核，培育銷售團隊成為可提供客戶全方位財管方案的策略夥伴。

凱基證券表示，內部目標不僅領先同業，亦期許提供媲美國外投資銀行的多元服務，因此多年來已為台灣高資產族群引進如虛擬資產ETF、ESG題材相關結構型債券等多元創新產品，提供國際等級的財管服務。

本次獨家推出「財富管理專業顧問(WMP)」認證課程，更是持續強化專業團隊實力，全面升級財富管理服務的重要里程碑。

凱基證券於財富管理及信託領域屢獲業界肯定，不僅連續四年蟬聯多元信託創新獎，今年更榮獲財訊財富管理大獎「券商組最佳私人銀行」殊榮；未來將持續引進國際級多元金融商品與創新服務，結合專業經理人團隊與數位平台優勢，同時秉持「以客戶為中心」的核心價值，落實公平待客、積極強化防詐及提升數位信任，成為台灣財富管理市場的標竿品牌。

財富管理 投資銀行 凱基證

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